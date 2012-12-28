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сегодня, 10:53
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Жительница Усмани отдала мошенникам 5 миллионов рублей

Женщину обманули классической многоходовкой.

Одна телефонная беседа о положенных выплатах обернулась для женщины полной потерей накоплений.

39-летняя жительница Усмани попалась в классическую схему, когда ей позвонил неизвестный, представившийся госслужащим, и попросил продиктовать номер СНИЛС для оформления выплат на мужа — она согласилась, а следом пришло СМС с предупреждением о мошенниках.

Затем на электронную почту пришло письмо, стилизованное под сообщение портала Госуслуг, о том, что её данные якобы скачали злоумышленники, и в нём был указан телефон «службы поддержки», где женщине велели писать заявление в московское управление ФСБ и оформлять некий страховой лист для защиты банковских средств. После этого в дело вступил лжесотрудник ФСБ, который заявил, что с её счёта пытались перевести полтора миллиона рублей на поддержку недружественной страны, а саму счёт заблокировали — чтобы избежать уголовного преследования, ей рекомендовали установить специальное приложение для связи, что она и сделала. Через два дня ей приказали ехать в Липецк для разблокировки, где она обналичила 3,6 миллиона рублей и отдала их «помощнику» под видом экспертной проверки.

На следующий день новая тревога: кто-то снова пытается снять 1,2 миллиона — и женщину уговорили повторно поехать в Липецк и перевести остатки через QR-код. Только вернувшись домой, она осознала, что лишилась 4,8 миллиона рублей, и обратилась в полицию, где теперь расследуют дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
мошенничество
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Комментарии (7)

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Сначала новые
вкладчик
14 минут назад
Нам что от этого? А то, что из-за таких вот материально и интеллектуально одаренных банки постоянно усложняют жизнь всем остальным, блокируют переводы на свой собственный счет в другом банке, приходится звонить и доказывать, что ты не такой "умный", как эти из новостей.
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Пенсионерка 70 лет
45 минут назад
А говорят, что у молодых денех нет. У пенсионеров мильоны только.
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Наталья
сегодня, 12:02
Ну а нам ,что от этого? Это её деньги, кому хочет,пусть тому и отдает!!! Зачем нам считать чужие деньги?
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Очевидец
сегодня, 11:53
Даже не знаю как это назвать. Видно деньги достаются людям очень легко. Поэтому не жалко их отдать неизвестно кому.
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Студент
сегодня, 11:37
Я б в мошенники пошёл , пусть меня научат .
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Ентот пэтриот
сегодня, 11:18
5 мильёнов, сума сойти. А тут думаешь , как до получке протянуть. Телевизер затуманил мозги все.
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Питичная
сегодня, 11:14
Подружка Буратино.
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