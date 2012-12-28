Жительница Усмани отдала мошенникам 5 миллионов рублей

Женщину обманули классической многоходовкой.

Одна телефонная беседа о положенных выплатах обернулась для женщины полной потерей накоплений.39-летняя жительница Усмани попалась в классическую схему, когда ей позвонил неизвестный, представившийся госслужащим, и попросил продиктовать номер СНИЛС для оформления выплат на мужа — она согласилась, а следом пришло СМС с предупреждением о мошенниках.Затем на электронную почту пришло письмо, стилизованное под сообщение портала Госуслуг, о том, что её данные якобы скачали злоумышленники, и в нём был указан телефон «службы поддержки», где женщине велели писать заявление в московское управление ФСБ и оформлять некий страховой лист для защиты банковских средств. После этого в дело вступил лжесотрудник ФСБ, который заявил, что с её счёта пытались перевести полтора миллиона рублей на поддержку недружественной страны, а саму счёт заблокировали — чтобы избежать уголовного преследования, ей рекомендовали установить специальное приложение для связи, что она и сделала. Через два дня ей приказали ехать в Липецк для разблокировки, где она обналичила 3,6 миллиона рублей и отдала их «помощнику» под видом экспертной проверки.На следующий день новая тревога: кто-то снова пытается снять 1,2 миллиона — и женщину уговорили повторно поехать в Липецк и перевести остатки через QR-код. Только вернувшись домой, она осознала, что лишилась 4,8 миллиона рублей, и обратилась в полицию, где теперь расследуют дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.