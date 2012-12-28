У банкомата 20-летний парень обманул на 45 000 рублей полуслепого пенсионера

Теперь его ждёт суд по обвинению в мошенничестве.

В суд направлено уголовное дело 20-летнего парня, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба (по части второй 159 УК РФ). По версии следствия, липчанин обманом похитил 45 000 рублей у полуслепого 68-летнего пенсионера.– По данным следствия, 12 марта этого года 20-летний парень встретил на улице Звездной 68-летнего мужчину с плохим зрением, которому была нужна помощь в снятии денег с банковской карты. Парень вызвался помочь и проводил пенсионера к терминалу. Но при введении суммы для снятия вместо нужных пенсионеру 5000 рублей он указал 50 000 рублей. После выдачи денег парень положил их в карман, а пенсионеру отдал только 5000 рублей, – рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.В ходе следствия 20-летний парень вину признал и вернул деньги. Тем не менее, по части второй статьи 159 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.