Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
Водителя из Московской области пока оштрафовали на 15 000 рублей за езду по встречке на кольце Катукова
Происшествия
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сегодня, 12:30
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У банкомата 20-летний парень обманул на 45 000 рублей полуслепого пенсионера
Теперь его ждёт суд по обвинению в мошенничестве.
– По данным следствия, 12 марта этого года 20-летний парень встретил на улице Звездной 68-летнего мужчину с плохим зрением, которому была нужна помощь в снятии денег с банковской карты. Парень вызвался помочь и проводил пенсионера к терминалу. Но при введении суммы для снятия вместо нужных пенсионеру 5000 рублей он указал 50 000 рублей. После выдачи денег парень положил их в карман, а пенсионеру отдал только 5000 рублей, – рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В ходе следствия 20-летний парень вину признал и вернул деньги. Тем не менее, по части второй статьи 159 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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