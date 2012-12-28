Тайны проспекта Мира: метро, элитное жилье и капсула времени

Очередной выпуск «Что там внутри?» мы решили посвятить первому в Липецке проспекту (их всего три в нашем городе).Когда-то именно там строились самые красивые дома с арками и почти дворами-колодцами, как в Санкт-Петербурге. Планировалось пустить метро. Там сохранился памятник Ленину, который однажды приодели шутники. А в конце проспекта в основание еще одного памятника вмурована капсула времени, которою надо открыть через восемь лет.