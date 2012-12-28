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сегодня, 09:00
3

Тайны проспекта Мира: метро, элитное жилье и капсула времени

Очередной выпуск «Что там внутри?» мы решили посвятить первому в Липецке проспекту (их всего три в нашем городе).

Когда-то именно там строились самые красивые дома с арками и почти дворами-колодцами, как в Санкт-Петербурге. Планировалось пустить метро. Там сохранился памятник Ленину, который однажды приодели шутники. А в конце проспекта в основание еще одного памятника вмурована капсула времени, которою надо открыть через восемь лет.
что там внутри
проспект Мира
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
САИ
17 минут назад
А вот трамваи зря убрали, самый эффективный вид городского транспорта.
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Гость
54 минуты назад
Вот так и должен выглядеть город, здания до 7 этажей, уютные дворы, широкие улицы, а не гетто с человейниками без единого деревца
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Интересно
сегодня, 09:06
А фонтан сейчас работает? А то я забыл !
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