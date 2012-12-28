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Общество
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сегодня, 09:00
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Тайны проспекта Мира: метро, элитное жилье и капсула времени
Когда-то именно там строились самые красивые дома с арками и почти дворами-колодцами, как в Санкт-Петербурге. Планировалось пустить метро. Там сохранился памятник Ленину, который однажды приодели шутники. А в конце проспекта в основание еще одного памятника вмурована капсула времени, которою надо открыть через восемь лет.
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