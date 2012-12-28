47-летний мужчина застрелил трёх косуль: его ждёт суд

Были убиты две самки и самец.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению 47-го мужчины в незаконной охоте с причинением крупного ущерба (по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ).«По версии следствия, 23 сентября прошлого года 47-летний житель села Завальное незарегистрированным охотничьим ружьем 12-го калибра неустановленной марки застрелил на территории Усманского охотничьего хозяйства в районе села Екатериновка трёх косуль: двух самок и самца. Нанесённый природе ущерб был оценен в 120 000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Охотнику теперь грозит до двух лет лишения свободы.