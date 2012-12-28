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сегодня, 14:34
9

47-летний мужчина застрелил трёх косуль: его ждёт суд

Были убиты две самки и самец.

В Усманском районе направлено в суд уголовное дело по обвинению 47-го мужчины в незаконной охоте с причинением крупного ущерба (по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ).

«По версии следствия, 23 сентября прошлого года 47-летний житель села Завальное незарегистрированным охотничьим ружьем 12-го калибра неустановленной марки застрелил на территории Усманского охотничьего хозяйства в районе села Екатериновка трёх косуль: двух самок и самца. Нанесённый природе ущерб был оценен в 120 000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Охотнику теперь грозит до двух лет лишения свободы.
охота
браконьерство
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Партиец со стажем
4 минуты назад
А за незарегистрированное ружьё ему ничего не грозит?! Тут минимум 5-ка!
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Ква
5 минут назад
Отобрать охотничий билет и ружье и никогда не выдавать,а для развлечения выдать детский водяной пистолетик.
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Нонка
15 минут назад
Ты ,че -селянин оголодал? ....
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Нервная мать
39 минут назад
Что они с ними делают? Едят? Так неужели одной мало ему? А если забава, то наказать по полной статье.
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У
42 минуты назад
каждого судьи свой УК ! Другой судья влепил бы браконьеру лет 5 ,а этот судья добряк ! Совершенно очевидно ,2 года браконьеру мало !
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ттт
59 минут назад
странно, вчера за тридцать рыб до ПЯТИ лет предлагали. Срок от количества зависит? тогда за муравейник не меньше тысячи лет ...
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Гоша
сегодня, 15:04
Брать с них штрафы по миллиону, что за развлечение убивать
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Эх
сегодня, 15:00
Это не охотник, а браконьер и преступник!
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Житель
46 минут назад
Правильно. Так им и надо. Браконьерам и преступникам место в тюрьме
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