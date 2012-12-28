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Происшествия
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сегодня, 14:34
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47-летний мужчина застрелил трёх косуль: его ждёт суд
Были убиты две самки и самец.
«По версии следствия, 23 сентября прошлого года 47-летний житель села Завальное незарегистрированным охотничьим ружьем 12-го калибра неустановленной марки застрелил на территории Усманского охотничьего хозяйства в районе села Екатериновка трёх косуль: двух самок и самца. Нанесённый природе ущерб был оценен в 120 000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Охотнику теперь грозит до двух лет лишения свободы.
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