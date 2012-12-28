В Липецке обанкротилась УК «Вариант»

а ее директора Сергея Малеева дисквалифицировала Госжилинспекция.

В Липецке без выбранного способа управления — 80 многоквартирных домов. Об этом членам комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета рассказал заместитель руководителя областной Госжилинспекции Сергей Музалевских.Председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова спросила о том, что делает мэрия для того, чтобы помочь жителям таких домов?Ответ и.о. председателя городского департамента ЖКХ Алексея Жидкова можно свести к классической бессмертной фразе: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». По словам чиновника, Жилищный кодекс РФ предписывает собственникам жилых помещений самостоятельно нести бремя содержания общего имущества дома. Поэтому жители брошенных управляющими компаниями из-за их экономической непривлекательности домов обязаны в течение шести месяцев определиться с их способом управления. Только после этого к поиску новой УК подключается департамент ЖКХ. Он проводит конкурс среди лицензированных «управляшек» на право управления «брошенками», периодически повышая тариф на текущий ремонт и содержание жилья. Если желающих управлять такими домами, как правило убитыми предыдущими УК, нет, то департамент назначает управляющую организацию самостоятельно.— Мы рады, что количество УК, которые не против временно управлять такими домами, выросло за год вдвое — с пяти в 2024 году до десяти в нынешнем, — сказал Алексей Жидков.И.о. председателя городского департамента ЖКХ поблагодарил региональный Фонд капремонта, которому удалось сдвинуть влево сроки обновления бывших общежитий. В итоге в 15 таких зданиях провели капремонты и поменяли внутридомовые сети и они стали интересны для УК. Но большинство «брошенок» — это, как правило, старые двух-трехэтажные дома с числом квартир меньше восьми, которые не были включены в программу капремонтов.Депутат Игорь Подзоров спросил, предусмотрены ли законодательством какие-то требования для УК в плане наличия материальной базы и квалифицированного персонала для получения лицензии? И как ГЖИ определяет подлинность протоколов общих собраний, на которых жители либо отказываются от услуг «управляшки», либо приглашают на хозяйство новую организацию?Отвечая на первый вопрос, Сергей Музалевских сообщил, что Жилищным кодексом РФ пока никак не увязывается получение лицензии УК с наличием у нее производственной базы и персонала. Но в профильный комитет Госдумы уже внесен законопроект, предусматривающий минимальное техническое вооружение и штат, которым должна обладать организация, претендующая на получение лицензии. Отвечая на второй вопрос, заместитель руководителя областной Госжилинспекции сказал, что ведомство проверяет пакет документов от общего собрания жильцов на его соответствие Жилищному кодексу. Однако если есть подозрения в фальсификации протоколов, то их передают полиции.В 2024 году ГЖИ рассмотрела 26 заявлений на получение лицензий от желающих управлять многоквартирными домами. 23 из них были одобрены. В этом и прошлом году ГЖИ прекратило действие лицензий четырем УК: «ЖКХ Центр», «Рассвет», «Единая УК» и «Олимп Сервис». В продлении лицензий было отказано еще двум УК: «Фрунзенский» и «Четыре сезона». В прошлом году ГЖИ аннулировало лицензию УК «Манеж-Л» в связи с препятствованием проверкам инспекции. В этом году лицензии, очевидно, лишится УК «Вариант»,в управлении которой находятся 43 дома, так как организацию банкротом признал арбитражный суд. Кстати, ГЖИ уже дисквалифицировало директора этой «управляшки» Сергея Малеева (ранее этой процедуре подверглись директор «Маяка» Валентин Дубинин и директор «Угловой» Сергей Луценко).По состоянию на сегодня в Липецке действуют 92 управляющих компании.