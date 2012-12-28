41-летний телефонный террорист получил два года ограничения свободы

Липчанин сообщил на номер «112» ложные сведения о готовящемся взрыве химикатов на крупном промышленном предприятии.

Липецкий районный суд приговорил к двум годам ограничения свободы 41-летнего телефонного террориста. Мужчина выслушал приговор по части второй статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге, иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений».По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, речь идёт о событиях 10 апреля 2024 года. Тогда пьяный липчанин позвонил на номер «112» и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся террористическом акте — взрыве химикатов на крупном промышленном предприятии. Но обстоятельства, указанные в его обращении, подтверждения не нашли.Мужчина вину признал, раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке: такой порядок не предполагает назначения наказания, превышающего две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания за совершенное преступление.