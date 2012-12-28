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Происшествия
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33 минуты назад
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41-летний телефонный террорист получил два года ограничения свободы
Липчанин сообщил на номер «112» ложные сведения о готовящемся взрыве химикатов на крупном промышленном предприятии.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, речь идёт о событиях 10 апреля 2024 года. Тогда пьяный липчанин позвонил на номер «112» и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся террористическом акте — взрыве химикатов на крупном промышленном предприятии. Но обстоятельства, указанные в его обращении, подтверждения не нашли.
Мужчина вину признал, раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке: такой порядок не предполагает назначения наказания, превышающего две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания за совершенное преступление.
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