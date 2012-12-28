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Общество
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сегодня, 13:36
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587 тысяч акций липецкого ЦУМа просят признать бесхозными
306 акционеров 10 лет не дают о себе знать.
«Акционерное общество «Центральный универмаг» обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» о признании бесхозяйными обыкновенных бездокументарных акций. АО «Агентство «Региональный независимый регистратор» осуществляет ведение реестра акционеров акционерного общества «Центральный Универмаг». Согласно выписке, выданной агентством, в числе акционеров общества и собственников эмитированных истцом ценных бумаг в количестве 587 113 штук (что составляет 0,9% уставного капитала) числятся 306 лиц, которые не осуществляют права по ценным бумагам и не участвуют в корпоративной жизни общества. Операций в отношении акций по счетам данных лиц не осуществлялось в течение 10 лет. Вместе с тем, АО «Центральный универмаг» несет необоснованные затраты на почтовую рассылку этим акционерам, а также необоснованные расходы по получению списка акционеров, стоимость которого формируется из количества строк в списке», — отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области
Исключить эти 306 акционеров-молчунов в одностороннем порядке из реестра владельцев ценных бумаг АО «Центральный универмаг» не может и поэтому общество обратилось в суд с иском, в котором просит признать указанные 587 113 акций бесхозяйными и признать право собственности на них за собой.
Иск пока не принят к производству, это решение примут в пятидневный срок.
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