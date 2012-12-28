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сегодня, 12:23
28

Мэрия ищет средства на травлю крыс

Крысы играют в догонялки в центре города.

На прошлой неделе липчане заметили на улице Скороходова, крыс — грызуны играли в догонялки у бывшего бара «Трибуна» — через дорогу от мэрии. Как оказалось, крыс в этом месте видели не раз.

В мэрии GOROD48 заверили, что дератизационные и дезинсекционные работы предприятия общественного питания проводят ежемесячно. В них крыс нет.

«На территорию рядом с кафе «Трибуна» крысы могут перебегать из других мест. Дезинфекцию необходимо проводить комплексно. На травлю крыс в городе изыскиваются средства», — добавили в пресс-службе мэрии Липецка.
крысы
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Комментарии (28)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
3 минуты назад
Прежде всего виноват владелец трибуны почему такие у них условия санитарии это уже не первый случай когда у них на кухне ползали тараканы и как теперь после этого можно посещать это заведение ?
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Так они же
5 минут назад
- символ власти.)
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Гость
7 минут назад
Прежде всего виноват владелец трибуны почему такие у них условия санитарии это уже не первый случай когда у них на кухне ползали тараканы и как теперь после этого можно посещать это заведение ?
Ответить
Лариса
12 минут назад
Кошек зачем-то уничтожили, зато теперь крысы плодятся и собаки. И поменьше денег надо тратить на остров, туда всё равно автобус не ходит.
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Animal planet.
15 минут назад
Крысы и мыши мерзкие существа,но очень умные. Я как то смотрел,люди купили старый дом,начали отрывать обои от стен,а там между брёвнами полчища мышей,как повалили из всех щелей на пол. Мерзко.
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Гостья1
15 минут назад
Корма для крыс предостаточно....кормят голубей возле мусорных баков,кошек во дворах,собак и крысам раздолье возле сырых подвалов...!! Заразу бы не занесли...!
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Оксана
20 минут назад
На 15 микрорайоне у магазина КБ тоже бегают
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Дом
27 минут назад
Мерии надо скинуться
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Наташа
35 минут назад
У нас в СНТ им.Мичурина тоже их просто полчища,замучились паковать трупы !!!!! Вонь жуткая!!!!!!!!!!!! Тоже изыщите средства на дератизацию и дезинсекцию пожалуйста !!!!!!!!!!!
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самим что мешает ?
4 минуты назад
Вот вы вместе со своими садоводами скиньтесь и проведите дератизацию.
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ооо
38 минут назад
Прям, как в светском Париже. Гордимся..
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