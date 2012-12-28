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Общество
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сегодня, 12:23
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Мэрия ищет средства на травлю крыс
Крысы играют в догонялки в центре города.
В мэрии GOROD48 заверили, что дератизационные и дезинсекционные работы предприятия общественного питания проводят ежемесячно. В них крыс нет.
«На территорию рядом с кафе «Трибуна» крысы могут перебегать из других мест. Дезинфекцию необходимо проводить комплексно. На травлю крыс в городе изыскиваются средства», — добавили в пресс-службе мэрии Липецка.
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