Мэрия ищет средства на травлю крыс

Крысы играют в догонялки в центре города.

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На прошлой неделе липчане заметили на улице Скороходова, крыс — грызуны играли в догонялки у бывшего бара «Трибуна» — через дорогу от мэрии. Как оказалось, крыс в этом месте видели не раз.В мэрии GOROD48 заверили, что дератизационные и дезинсекционные работы предприятия общественного питания проводят ежемесячно. В них крыс нет.«На территорию рядом с кафе «Трибуна» крысы могут перебегать из других мест. Дезинфекцию необходимо проводить комплексно. На травлю крыс в городе изыскиваются средства», — добавили в пресс-службе мэрии Липецка.