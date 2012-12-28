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Происшествия
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сегодня, 11:31
В Липецке и некоторых округах региона снят режим красного уровня
Продолжает действовать желтый уровень.
Желтый уровень остается по всей Липецкой области.
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