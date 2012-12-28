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сегодня, 11:31

В Липецке и некоторых округах региона снят режим красного уровня

Продолжает действовать желтый уровень.

Для Ельца, Елецкого, Измалковского, Долгоруковского, Задонского, Тербунского, Хлевенского, Воловского, Грязинского, Добринского, Усманского, Добровского,  Краснинского, Становлянского, Данковского, Лебедянского, Чаплыгинского округов, Лев-Толстовского района, Липецка и Липецкого округа отменен красный уровень.

Желтый уровень остается по всей Липецкой области.
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