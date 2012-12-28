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Происшествия
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сегодня, 17:11
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Браконьеры выловили острогой почти 30 голавлей
Приятелям грозит до пяти лет колонии.
По данным следствия, вечером 7 января они ловили рыбу в реке Быстрая Сосна. Мужчины передвигались по воде на моторной лодке, приманили рыбу светом автомобильной фары, которая работала от аккумуляторной батареи, и с помощью самодельной остроги выловили почти 30 голавлей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вину рыбаки признали. По части третьей статьи 256 УК РФ им грозит до пяти лет лишения свободы.
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