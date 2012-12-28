Браконьеры выловили острогой почти 30 голавлей

Приятелям грозит до пяти лет колонии.

62-летнего и 49-летнего жителей Елецкого района обвиняют в браконьерстве. Дело о незаконной рыбной ловле направлено в суд.По данным следствия, вечером 7 января они ловили рыбу в реке Быстрая Сосна. Мужчины передвигались по воде на моторной лодке, приманили рыбу светом автомобильной фары, которая работала от аккумуляторной батареи, и с помощью самодельной остроги выловили почти 30 голавлей.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вину рыбаки признали. По части третьей статьи 256 УК РФ им грозит до пяти лет лишения свободы.