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628
сегодня, 17:11
6

Браконьеры выловили острогой почти 30 голавлей

Приятелям грозит до пяти лет колонии.

62-летнего и 49-летнего жителей Елецкого района обвиняют в браконьерстве. Дело о незаконной рыбной ловле направлено в суд.

По данным следствия, вечером 7 января они ловили рыбу в реке Быстрая Сосна. Мужчины передвигались по воде на моторной лодке, приманили рыбу светом автомобильной фары, которая работала от аккумуляторной батареи, и с помощью самодельной остроги выловили почти 30 голавлей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вину рыбаки признали. По части третьей статьи 256 УК РФ им грозит до пяти лет лишения свободы.
рыбалка
браконьерство
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Гость2
9 минут назад
Кругом голодные с сетями и остановить их не возможно пока не примут уголовный закон и не поднимут штраф до 300000 тысяч чтобы думали о природе.
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Сселки
12 минут назад
Проверьте у нас речку вся в сетях так нет рыбы последнюю или сетями или острагой темной ночки.
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омсквич
51 минуту назад
А перекрыли бы реку сетью в 3 слоя, ничего бы не было
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Липчанин 1
53 минуты назад
Как в сказке про Чиполино, чем проще человек тем больше срок.
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Так
сегодня, 17:48
Они ж спортом занимались. Спортивное рыболовство.
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А
сегодня, 17:45
Уже за рыбу сожают охринеть
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