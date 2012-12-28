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908
сегодня, 10:46
8

20-летнего липчанина будут судить за смертельный наезд на пешеходном переходе на 13-летнего мальчика

Молодой человек превысил скорость у пешеходного перехода и не успел среагировать. Трагедия унесла жизнь 13-летнего школьника.

В Липецке завершено расследование резонансного ДТП, фигурантом которого стал 20-летний местный житель — его обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности гибель человека.

Утром 13 апреля 2026 года на улице Космонавтов он двигался на автомобиле со значительным превышением скорости, а приближаясь к регулируемой «зебре», не сумел вовремя оценить обстановку и сбил мальчика, который переходил дорогу. От полученных травм ребёнок скончался мгновенно.

Следователи регионального СК провели все необходимые экспертизы, допросили свидетелей, тщательно осмотрели место происшествия — собранная доказательная база позволила восстановить полную картину случившегося. Теперь дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд, Максимальное наказание по этой статье достигает пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (8)

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Александр Н.
48 минут назад
За жизнь ребёнка пять лет,да что же за законы у нас такие, жизнь у нас ничего не стоит получается.
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Житель
сегодня, 12:05
Как же так то?Убил ребёнка и всего лишь пять лет?Разве это справедливо?
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Sергий
сегодня, 11:45
Дадут года 4, не больше, отсидит 2 и выйдет по УДО. А ребенка нет, вот она цена жизни.
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пешеход
сегодня, 11:36
Будет странно, если 20 летнему не дадут максимально.
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48
сегодня, 11:30
не на зебре а на зеленом светофоре
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Если
сегодня, 11:25
в черте города значительно превышена скорость дешевым понторезом, то водитель уже переходит в разряд потенциального убийцы, так как не может контролировать обстановку, а на зебре сбил- это вообще умышленное убийство. Какой ужас 5 лет за такое в правовом государстве.
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Саахов
сегодня, 11:05
20-летний Шумахер, к чему приводит самонадеянность
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Он
сегодня, 11:27
убийца, а не Шумахер не надо популяризировать такие деяния.
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