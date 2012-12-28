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20-летнего липчанина будут судить за смертельный наезд на пешеходном переходе на 13-летнего мальчика
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Происшествия
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сегодня, 10:46
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20-летнего липчанина будут судить за смертельный наезд на пешеходном переходе на 13-летнего мальчика
Молодой человек превысил скорость у пешеходного перехода и не успел среагировать. Трагедия унесла жизнь 13-летнего школьника.
Утром 13 апреля 2026 года на улице Космонавтов он двигался на автомобиле со значительным превышением скорости, а приближаясь к регулируемой «зебре», не сумел вовремя оценить обстановку и сбил мальчика, который переходил дорогу. От полученных травм ребёнок скончался мгновенно.
Следователи регионального СК провели все необходимые экспертизы, допросили свидетелей, тщательно осмотрели место происшествия — собранная доказательная база позволила восстановить полную картину случившегося. Теперь дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд, Максимальное наказание по этой статье достигает пяти лет лишения свободы.
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