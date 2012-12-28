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1937
сегодня, 17:20
19
В «Елецком» при падении с высоты погиб подросток
Личность погибшего мальчика устанавливается.
У дома №5 на Елецком шоссе работают сотрудники отдела полиции №2 и следователи СК. Там при падении с высоты погиб подросток.
Личность погибшего мальчика устанавливается.
падение с высоты
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Комментарии (19)
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Эксперт
10 минут назад
Почему в Елецком районе за последние пару месяцев столько смертей кто установит причину?
Ответить
Жаль.
15 минут назад
Светлая память. Соболезнования родителям и родным.
Ответить
Липа
23 минуты назад
Может случайно сорвался? Всё равно родителям терпения пережить потерю своего дитя
Ответить
Город 48
24 минуты назад
Печально. Родителям сил пережить горе
Ответить
Лиза
29 минут назад
Родители, уделяйте больше времени своим детям!
Ответить
контингент
9 минут назад
им некогда, сидят в телефонах, животы отрастили
Ответить
омсквич
9 минут назад
Если больше времени уделять детям, то на оплату ипотеки денег уже не останется
Ответить
Обидно..
32 минуты назад
Когда погибают молодые.. Очень обидно!! Родным и близким мои искренние соболезнования!
Ответить
маша
32 минуты назад
А никого не смущает частота таких случаев в нашем городе?Не думаю,что это совпадения….
Ответить
Статистика
22 минуты назад
Любого города хранит печальные цифры
Ответить
Оксана
38 минут назад
Елецкий всего лишь район Липецка. Идиоты распределены равномерно. В каменном логу тоже трупы подростков находят и что?
Ответить
катя
31 минуту назад
в логу 2 раза,на матыре девушка якобы подожгла себя,теперь этот случай…Не случайно это всё…
Ответить
1
42 минуты назад
Насколько плотно селятся, что не опознают друг друга
Ответить
СССР
51 минуту назад
поколение смартфонов , потеряное
Ответить
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Комментарии (19)