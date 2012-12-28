В Липецкую область возвращается жара

Уже с понедельника температура начнет расти.

21 июня небольшой дождь на территории Липецкой области ожидается лишь местами. 22 и 23 июня к региону приблизится фронтальный раздел с запада, давление начнет падать, пройдут кратковременные грозовые дожди.Среднесуточные температуры составят: 21 и 22 июня - 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 23 июня 21 градус тепла, что на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июня в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, ночью 5-10 м/сек, днем немного усилится – до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13, днем – от +20 до +25.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.День 21 июня стал самым теплым в Липецке в 1972 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1955 году – 6 градусов тепла.