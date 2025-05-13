Ковид и СВО стали индульгенцией для собственников липецких долгостроев

По словам вице-мэра Светланы Сурмий, на них нет управы.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета депутаты спросили у вице-мэр Светланы Сурмий о состоянии некоторых долгостроев.Депутата Игоря Подзорова интересовал заросший котлован на месте бывшего кинотеатра «Спутник», снесенного в августе 2016 года собственником здания и земельного участка компанией «Поликолор».— Жители моего избирательного округа почти еженедельно шлют мне фотографии котлована, в котором живут утки. Липчане интересуются судьбой объекта с учетом их голосования на публичных слушаниях: они бы хотели видеть на его месте сквер.Его коллега Вера Урываева также возмутилась девятилетней ямой на одной из главных площадей Липецка. «Скоро там волки заведутся! Почему такой бардак в центре города? Люди спрашивают у меня, почему бездействует городская администрация, а ответить им мне нечего!»Светлана Сурмий сообщила, что земельный участок находится в собственности застройщика. Сейчас департамент градостроительства и архитектуры мэрии готовит разрешительную документацию на начало строительства административно-торгового центра с летним кинотеатром, парковками и небольшим сквером.Игорь Подзоров спросил о сроках строительства торгового центра. Оказалось, если земельный участок не в аренде, а в собственности, то сроков нет вообще никаких! Но вице-мэр пообещала попросить застройщика ускориться с реализацией проекта.Напомним, что в августе 2016 года компания «Поликолор» снесла на площади Победы 60-летнее здание кинотеатра «Спутник», тем самым нарушив закон, ведь в департамент градостроительства и архитектуры мэрии она обращалась за разрешением на реконструкцию здания. А потом «Поликолор» заявил, что собирается построить на месте «Спутника» трехэтажный административно-торговый комплекс, но забуксовал. В итоге обнесенный глухим забором котлован на площади Победы зарос бурьяном и деревьями.Депутат Алексей Харин поинтересовался судьбой долгостроя на улице Мистюкова, где собственник земельного участка давным-давно собирался построить спорткомплекс. Вот уже несколько лет на участке находится огражденный забором фундамент, который мозолит глаза местным жителям. Аренду участка перекупил трест «Липецкстрой», который хотел построить жилой дом, но разрешения от регионального министерства имущественных и земельных отношений не получил. Однако ведомство продлило новому собственнику срок аренды до... 2032 года.Из ответа Светланы Сурмий следовало, что министерство продлило застройщику срок аренды на законных основаниях ввиду ковида, а позже СВО, оставив прежним целевое назначение участка. Однако пока «Липецкстрой» не горит желанием строить спорткомплекс в районе, уже достаточно насыщенном спортивными объектами.Не понятно чего ждет и новый арендатор земельного участка площадью 36,5 тыс кв.м на углу проспектов Победы и 60 лет СССР, где вот уже 20 лет стоит остов долгостроя «Орленка» — несостоявшегося гостинично-развлекательного комплекса. Вице-мэр сообщила, что новый арендатор, АО «Комплекс гостиницы «Орленок», продлил срок аренды до апреля 2027-го по причине все той же ссылки застройщика на трудности в реализации проекта из-за СВО. Изменить назначение участка нельзя по закону — на месте долгостроя должен появиться гостиничный торгово-развлекательный комплекс.Светлана Сурмий рассказала о нескольких пристроенных долгостроях.Так, возвышающийся над центром города недостроенный гостиничный комплекс на улице Неделина выкупило ООО СЗ «Основа», входящее в ГК «Ремстройсервис» Павла Тучкова. Будущий административно-гостиничный комплекс, для которого выбрано название «Stork-hotel» («Аист-отель») включит в себя гостиницу, апартаменты, пространства свободной планировки с возможностью размещения ресторанов, СПА, косметологической клиники, бизнес-центра, коммерческих помещений, крытого бассейна с горками. Срок реализации проекта — 2027 год (ранее заявлялось, что все работы будут закончены в 2025 году).В одном из самых старых долгостроев Липецка на той же улице Неделина появится медицинский центр, который построит компания «Ташир». В когда-то строившемся под поликлинику областного онкодиспансера здании инвестор предполагает разместить частную онкологическую поликлинику на 500 мест с дневным стационаром. Разрешение на строительство от мэрии застройщик получил лишь на прошлой неделе, 6 мая.Почти построена коробка другого частного медцентра — на улице Катукова. Ранее на месте здания находилась платная парковка — собственник земельного участка хотел построить, но не сумел, многоярусную автостоянку на 300 мест. Участок выкупил Елатомский приборный завод. Планируемый срок ввода медцентра в эксплуатацию — май 2026 года.С владельцем недостроенного здания кафе с танцевальной площадкой в парке Победы заключен новый договор аренды участка — до марта 2026 года. Застройщик уже получил разрешение на строительство.Компания «СМУ-3» скоро получит разрешение на достройку одного из самых старых долгостроев Липецка — ЖК «Наполеон» на Манеже.На месте гостиничного долгостроя на Плехановском спуске появится парковка от компании «Альберго Липецк». Автостоянка будет двухуровневой — с подземным и надземным помещениями. Проект предусматривает 79 машино-мест и пять мест для мотоциклов.— А что будет со строительством бассейна за Дворцом спорта «Спартак»? — спросил вице-мэра первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев?— Построить бассейн там, как выяснилось, невозможно. Но там можно построить, например, аквапарк, — ответила Светлана Сурмий.А там как раз и планировался аквапарк. Разрешение на его строительство ООО «Мегаполис-Недвижимость» получило еще в 2015 году со сроком окончания работ в 2025-м. Но, кажется, этот объект станет очередным липецким долгостроем.