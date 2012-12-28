Ельчанину суд запретил посещать кафе и рестораны

Наказание мужчине ужесточили за то, что он проигнорировал визит в инспекцию.

53-летний житель Ельца, осуждённый за кражу к ограничение свободы, нарвался на дополнительные меры после того, как без уважительной причины не явился по вызову в надзорный орган. Елецкий городской суд рассмотрел представление инспекции и постановил запретить мужчине посещать бары, кафе и рестораны на территории родного города, если там торгуют алкоголем.Такое решение, по мнению суда, должно усилить дисциплину осуждённого и помочь ему добросовестнее соблюдать уже назначенные ограничения.Действует это правило в соответствии с ч. 3 ст. 53 УК РФ, которая позволяет суду по ходу отбывания наказания корректировать перечень запретов — как снимать часть из них, так и добавлять новые.