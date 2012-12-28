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Происшествия
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сегодня, 11:07
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Ельчанину суд запретил посещать кафе и рестораны
Наказание мужчине ужесточили за то, что он проигнорировал визит в инспекцию.
Такое решение, по мнению суда, должно усилить дисциплину осуждённого и помочь ему добросовестнее соблюдать уже назначенные ограничения.
Действует это правило в соответствии с ч. 3 ст. 53 УК РФ, которая позволяет суду по ходу отбывания наказания корректировать перечень запретов — как снимать часть из них, так и добавлять новые.
Фото сгенерировано нейросетью
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