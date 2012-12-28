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сегодня, 11:07
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Ельчанину суд запретил посещать кафе и рестораны

Наказание мужчине ужесточили за то, что он проигнорировал визит в инспекцию.

53-летний житель Ельца, осуждённый за кражу к ограничение свободы, нарвался на дополнительные меры после того, как без уважительной причины не явился по вызову в надзорный орган. Елецкий городской суд рассмотрел представление инспекции и постановил запретить мужчине посещать бары, кафе и рестораны на территории родного города, если там торгуют алкоголем.

Такое решение, по мнению суда, должно усилить дисциплину осуждённого и помочь ему добросовестнее соблюдать уже назначенные ограничения.

Действует это правило в соответствии с ч. 3 ст. 53 УК РФ, которая позволяет суду по ходу отбывания наказания корректировать перечень запретов — как снимать часть из них, так и добавлять новые.

Фото сгенерировано нейросетью
суд
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
ахаха
сегодня, 12:03
А доставку из ресторанов тоже ему запретили? Надо его обязать питаться из просрочки Шестерочки
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И смех, и грех
10 минут назад
Пить в одиночестве скушно, осужденому хочется общения, веселья и угара :)
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Воробьиха
сегодня, 11:38
Ельчин-это фамилия? Какая-то знаменитость?
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Да
сегодня, 11:32
Новость дня , сенсация .
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