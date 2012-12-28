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сегодня, 10:30
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Министерство обороны наконец-то передало коммунальную инфраструктуру Военного городка мэрии

За собой военные почему-то оставили лишь сети уличного освещения.

На заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета и.о. председателя департамента ЖКХ мэрии Алексей Жидков сообщил о том. 23 марта Минобороны РФ наконец-то передало муниципалитету почти всю коммунальную инфраструктуру Военного городка. За собой военные оставили лишь сети уличного освещения. Почему? В ответ на этот вопрос присутствовавшие на встрече представители Минобороны только развели руками.

Но уличное освещение — это мелочь по сравнению с 4,3 километрами водопровода и 5,4 километрами канализации. На эти сети администрация Липецка оформляет право собственности. После чего их передадут в концессию компании «РВК-Липецк». Радости от этой новости у представителя горводоканала Олега Лякишева не было, ведь Минобороны передало Липецку эти сети без документов на них!

81 метр уличных газовых сетей возьмет на свой баланс АО «Газпром газораспределение Липецк». Поставлены на кадастровый учет шесть бесхозяйных тепловых сетей: через три месяца мэрия обратится в суд для их оформления в муниципальную собственность, после чего их передадут преемнице «Квадры», филиалу «РИР Энерго - Липецкая генерация».

Депутат от Военного городка Андрей Захаров, который с 2022 года, с момента передачи этого микрорайона на баланс муниципалитета бился за то, чтобы Минобороны передало городской администрации еще и сети, сказал, что доволен окончанием этой истории. Но тут же добавил и ложку дегтя. Он предоставил коллегам фотографии подтапливаемого нечистотами двора дома №37/1 по Терешковой, изливающимися с осени прошлого года с территории частного земельного участка, где раньше находился снесенный банно-прачечный комбинат, а также колодец теплосети без люка, который исчез этой зимой. Кто и когда займется устранением этих недостатков?
Военный городок
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Комментарии (1)

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Как гость
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гость
29 минут назад
Захарову ничего не стоит найти собственника частного земельного участка , и рассказать о ситуации . Но оно ему нано ? Захаров больше не пойдёт в депутаты , вместо него будет ещё хлеще по отпискам , запомните мои слова .
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