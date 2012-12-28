Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Сегодня в Липецке: автобусы пойдут по новым маршрутам, врачей хотят заменить искусственным интеллектом
Происшествия
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30 минут назад
Сообщения о минировании получили автовокзал, три колледжа и школа
Липецкий автовокзал эвакуируют второй день подряд.
По сообщению пресс-службы правительства региона, сообщения об опасности на электронную почту сегодня утром получили три колледжа: педагогический в Лебедяни и два в Липецке – индустриально-строительный и колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий.
Позже стало известно, что сообщения о минировании также поступили в школу №54 и автовокзал. Оперативные службы выехали на места и проводят проверку.
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