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Происшествия
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58 минут назад
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В Липецке «заминировали» все школы
Анонимную угрозу получила администрация Липецка.
Напомним, ранее поступали сообщения о минировании автовокзала в Липецке, педагогического колледжа в Лебедяни. Утром анонимную угрозу о минировании также получила школа №54 Липецка.
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