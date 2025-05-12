Самый маленький в Липецке мост оказался самым проблемным

Уваровская ПМК-22 не желает начинать перекладку путепровода на улице Октябрьской даже под угрозой внесения компании в реестр недобросовестных подрядчиков.

После открытия 1 мая моста на улице Первомайской Уваровская ПМК-22, которая выиграла контракт на ремонт четырех мостов в центре Липецка, должна была начать ремонт самого маленького из них — на улице Октябрьской. Но этого не случилось. Подрядчик считает проект реконструкции абсурдным.— Этот мост маленький. У него минимальная несущая способность, ведь на нем всего две полосы движения. А проектом предусмотрены такие трудоемкие затраты на его перекладку, будто на него «Боинг» должен садится! Кроме этого, проектом предусмотрено свайное поле под новый мост. Но вбивать сваи там нельзя. Там вокруг стоят старые здания. Они просто растрескаются, если начать бить сваи. И нам скажут — вы виноваты! Мы просим мэрию перепроектировать работы. Мы предлагаем простой, но действенный вариант: разобрать мост, заложить на его место трубу большого диаметра для пропуска воды и сверху сделать дорогу с пешеходными зонами. Будет служить вечно! — сказал GOROD48 представитель ООО «Уваровская ПМК-22» Юрий Кузнецов.По мнению уваровских мостостоителей, несовпадение проектов с реальностью и обилие коммунальных сетей, на вынос которых с мест работ нужно дополнительное время, является сугубо липецкой проблемой. Даже в мэрии признают, что подрядчик многое «допиливает» на ходу, как говорится, корректирует проект под факт, чтобы все было сделано по уму.Вот и в этом случае уваровцы предложили мэрии изменить проект.Пока же подрядчик фактически саботирует свои обязанности — не обратился в администрацию города с просьбой о перекрытии улицы Октябрьской, что не дает возможности ресурсным организациям, «РВК-Липецк» и «Газпром межрегионгаз Липецк», начать вынос из-под моста своих инженерных коммуникаций. Уваровскую ПМК-22 даже не пугает угроза внесения компании в реестр недобросовестных подрядчиков!Как выяснил GOROD48, в мэрии все же собираются договориться с подрядчиком. Для этого городское управление строительства нашло новую организацию, которая попытается устранить недостатки проекта обанкротившейся московской компании, разработавшей его в 2022-2023 годах.— Замечаний к проекту очень много, и они существенные. Соглашусь с подрядчиком: под новый мост в нем запланировано избыточное количество свай и бетона. На устранение замечаний потребуется не менее двух месяцев. А нужно еще вынести с места строительства сети, демонтировать существующий мост и построить новый. Так что вряд ли можно сказать, что сроки реконструкции моста на улице Октябрьской останутся прежними, — так прокомментировал GOROD48 сложившуюся ситуацию глубоко погруженный в тему специалист.По контракту, ремонт моста длиной 8,7 метра и шириной 10,6 метра должен завершиться 28 ноября. Стоимость работ составляет 47 802 137 рублей.