Преемник липецкой «Квадры», филиал «РИР Энерго - Липецкая генерация», готова провести гидравлические испытания во всех районах Липецка, но не готова заключить дополнительные договоры с «управляшками» на гарантированные параметры на каждый дом по давлению и температуре теплоносителя.

Сегодня на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета и.о. председателя департамента ЖКХ мэрии и представители ресурсоснабжающих организаций рассказали об итогах прошедшего отопительного сезона.Лучше всего его охарактеризовал представитель липецкой дочки «Россетей» Олег Арапов: «Отопительный сезон прошел, и слава Богу!» Действительно, начавшийся 14 октября и закончившийся 16 апреля сезон прошел без серьёзных сбоев. Но несколько аварий на сетях все же были. Так, в январе и феврале из-за повреждений трубопроводов отопление и горячую воду отключали на улицах Индустриальной и Авиационной. Также в феврале более 10 тысяч жителей «Елецкого» остались без водоснабжения почти на сутки. В марте без электричества 11 часов провели жители «Европейского» и 16 часов — в центре города.Отопительный сезон был ознаменован неторопливостью «Квадры» и «РВК-Липецк» в восстановлении хотя бы в зимнем варианте, в щебне, мест многочисленных мелких аварий на сетях. В итоге департамент развития территории в октябре-декабре выдал ресурсным компаниям 1 386 предписаний по нарушениям при земляных работах, из которых исполненными вовремя было всего 857. В январе-апреле то же ведомство выдало сетевикам еще 341 предписание о восстановлении благоустройства, исполненными из которых вовремя оказалось всего 52. В итоге суды по актам мэрии оштрафовали ресурсников на общую сумму в 6,7 млн рублей.Что дальше? Главный инженер преемника липецкой «Квадры», а теперь филиала «РИР Энерго - Липецкая генерация» Алексей Пшеничников сообщил, что сейчас продолжается первый этап гидравлических испытаний на прочность теплосетей, начатый 16 апреля. За это время выявлено 42 слабых места, устранены 24 порыва. Говорить о цене инвестиционной программы компании Пшеничников не стал. Он лишь сказал, что она будет не менее масштабной, чем прошлогодняя, и что обновление сетей случится во всех районах Липецка.В то же время представитель «РИР Энерго - Липецкая генерация» возмутился тем, что мэрия навязывает компании подписание дополнительных договоров с УК на гарантированные параметры теплоносителя на каждый дом по давлению и температуре. Пшеничников не видит в этом смысла. Он посетовал на то, что состояние тепловых пунктов в многоэтажках оставляет желать лучшего. «Кто поверяет их состояние? Никто! Они, по сути, безнадзорные!»Однако энергетика поправила председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова. Она резонно заметила, что такие договоры нужны. Что они позволят понять, чей косяк — ресурсоснабжающей организации или «управляшки» — если в доме холодно:— Если у вас все хорошо, то с вас и взятки гладки!Заместитель руководителя областной Госжилинспекции Сергей Музалевских поддержал Светлану Бессонову. Он сообщил, что, например, в Подмосковье параметры подачи теплоносителя в каждый дом определены на законодательном уровне. И привел пример, что от «Квадры» в этом году на двух домах на улице Мичурина температура теплоносителя на входах не превышала 32 градусов, а нужно было по погодным условиям не меньше 60 градусов.