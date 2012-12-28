Общество
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39 минут назад
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На пересечении улиц Прокатной и адмирала Макарова посадят 40 ореховых деревьев
и заново переложат пешеходные зоны.
Упавшей в ходе аукциона на 43,6% компании нужно демонтировать старое покрытие пешеходных зон и заасфальтировать их заново, снести сухостой, посадить 20 саженцев грецких орехов и 20 — манчжурских, обустроить газоны и засеять их травой. Срок выполнения работ — до 1 сентября.
Относительно новая компания «Евро Олимп» Гора Тонояна уже известна заказчику, управлению главного смотрителя администрации Липецка. Она является поставщиком по трем муниципальным контрактам на общую сумму 17,4 млн рублей.
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