На пересечении улиц Прокатной и адмирала Макарова посадят 40 ореховых деревьев

и заново переложат пешеходные зоны.

Как никогда много, сразу 10 компаний, боролись за муниципальный контракт по благоустройству сквера на углу улиц Прокатной и адмирала Макарова в Липецке. Никто не хотел уступать этот лот с начальной ценой контракта в 14,7 млн рублей. В итоге контракт заключили с липецким ООО «Евро Олимп», взявшейся выполнить работы за 8,3 миллиона.Упавшей в ходе аукциона на 43,6% компании нужно демонтировать старое покрытие пешеходных зон и заасфальтировать их заново, снести сухостой, посадить 20 саженцев грецких орехов и 20 — манчжурских, обустроить газоны и засеять их травой. Срок выполнения работ — до 1 сентября.Относительно новая компания «Евро Олимп» Гора Тонояна уже известна заказчику, управлению главного смотрителя администрации Липецка. Она является поставщиком по трем муниципальным контрактам на общую сумму 17,4 млн рублей.