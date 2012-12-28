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Выходные в Липецке: какие улицы перекроют из-за «Партизанского забега», старт работы приёмных комиссий
Общество
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38 минут назад
На 15 улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за аварийных работ на сетях 21 июня без холодной воды временно останутся часть 19 микрорайона и районы Сырское-Коровино – всего с неудобствами столкнутся жители 15 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова, в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Калинина, в переулке Рядовом.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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