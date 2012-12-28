На 15 улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за аварийных работ на сетях 21 июня без холодной воды временно останутся часть 19 микрорайона и районы Сырское-Коровино – всего с неудобствами столкнутся жители 15 улиц, предупредили в «РВК-Липецк».