Выходные в Липецке: какие улицы перекроют из-за «Партизанского забега», старт работы приёмных комиссий

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сегодня, 09:00

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Подробная программа главных событий уикенда.

Человек-оркестр

Сегодня у нас для липчан особый музыкальный подарок – попурри на песни культовой группы «Deep Purple» в исполнении липчанина Руслана Бондарева.

Воспитанник студии «Алые Паруса» и педагога Владимира Бондарева записал это видео на своей домашней студии, сыграл на всех инструментах сам, а затем свёл в единую композицию. Исключения – ударные, которые он прописал на компьютере. Идея создать такое шикарное видео пришла к Руслану после того, как он несколько лет назад побывал в Москве на концерте группы «Rainbow», возрождённой легендарным гитаристом Ричи Блэкмором. Получилось очень крутое видео.



Гроза

В субботу, 20 июня, в Липецке от +22 до +24 градусов, днём пройдут кратковременные дожди, местами – с грозами.

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В воскресенье, 21 июня, немного похолодает – от +21 до +23 градусов, но зато день пройдёт без существенных осадков.

Отключение воды

20 июня с 10:00 перекроют холодную воду в частном секторе на улице Е. Адамова, а также в селе Сырском на улицах Калинина и Пролетарской.

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21 июня с 10:00 расстанутся с комфортом:

- ул. Московская, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 111, 149, 151, 153;
- пр-д Сержанта Кувшинова, 7, 10.

В частном секторе их участь разделят жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового. Второй день подряд будут коротать выходные без удобств обитатели села Сырского на улицах Калинина и Пролетарской.

На свежем воздухе

На графике мэрии Липецка представлены мероприятия, которые пройдут в парках и общественных пространствах.

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Кино под открытым небом

Чуть подробнее о фильмах, которые по вечерам планируют показать на большом экране на липецком Городище.

20 июня в 19:00 смотрите семейную комедию «Моё собачье дело» (6+). Россия, 2024. Режиссёр Александр Бабаев (6+).

Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей подбирают пса, который прятался от новогодних салютов, и называют Стёпкой. Внука забирают родители, и вскоре Михаилу становится плохо. Теперь у Стёпки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь хозяину. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.

В ролях: Александр Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев.


21 июня в 19:00 смотрите военный фильм «Каруза». Россия, 2025. Режиссёр Иван Харатьян (6+).

1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.

В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.


Ночной партизанский забег

20 июня в районе Нижнего парка и Зелёного острова состоится «Партизанский забег» (6+).

Программа дня:

14:00 – начало выдачи стартовых номеров
19:00 – старт «Мальчики 9–13 лет»
19:30 – награждение победителей и призёров забегов «Мальчики/девочки 9–13 лет»
19:50 – торжественное открытие
20:00 – общий старт участников (14–17 лет, 18+)

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В связи с проведением мероприятия движение в части города перекроют. С 14:00 и до окончания мероприятия автобусы №359 не будут заезжать на Центральный пляж до остановки «Улица Маяковского». В остальном их движение останется без изменений.

Запретят движение любых транспортных средств, за исключением машин экстренных служб:

– от ул. Карла Маркса, 31 до ул. Маяковского;
– ул. Салтыкова-Щедрина (съезд с ул.Салтыкова-Щедрина в районе дома №92).

С сегодняшнего дня работают приёмные комиссии

И не беда, что суббота! С 20 июня начинают свою работу приёмные комиссии в вузах и ссузах Липецкой области.

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Абитуриенты могут подать документы на интересующие их специальности в течение нескольких недель. Далее отберут тех, кто пройдёт по результатам вступительных испытаний.

Кролики – это не только ценный мех…

20 июня в 14:00 Липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл. 9) приглашает не только на экускурсию по зверинцу, но и на специальное мероприятие в конференц-зале – лекцию о домашних любимцах: кроликах, морских свинках, черепахах и т.д. (6+).

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Интересные факты о видовых особенностях питомцев и информация о том, как за ними ухаживать. Поможет и определиться с выбором животного для содержания дома, ведь каждый вид будет представлен на лекции: можно будет взять на руки морскую свинку, погладить кролика, понаблюдать за забавными хомяками.

Пленэр в парке

Липецкий историко-культурный музей облюбовал место в Нижнем парке рядом с домиком Петра I и приглашает липчан на особые мероприятия.

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Домик Петра I

20 июня в 12:00 – «Пленэр под дубом» (12+) – приглашают художников творить на свежем воздухе, создать свой пейзаж под могучим дубом. Гарантируют вдохновение!

21 июня в 12:00 – мастер-класс «Золотая рыбка» (12+). Будут расписывать глиняную рыбку, используя только кисти, краски и… собственную фантазию. Сувенир в будущем способен будет принести удачу.

Концерт

21 июня в 13:00 в Доме мастера (ул. Ленина, 2) известный липецкий ансамбль L`S-Trio даст концерт под названием «Самый длинный день» (12+).

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Татьяна Левитина

Шедевры русской и советской музыки в исполнении Татьяны Левитиной (скрипка), Игоря Левитина (кларнет), Татьяны Золотых (фортепиано) и солистки Натальи Теслиной (сопрано). Произведения С. Рахманинова, Г. Свиридова, К. Молчанова, А. Шнитке, С. Прокофьева и Д. Шостаковича.

«Уличный артист»

21 июня в 18:00 на площади перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) стартует традиционный летний проект «Уличный артист» (6+).

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На свежем воздухе выступить эстрадная группа «Вдохновение» Становлянского окрыга с народными и эстрадными хитами, духовой оркестр Становлянского округа им. В.Н. Стецюры, ансамбль «Апельсиновый город» из Чаплыгина, а также воспитанники цирковой студии «Альтаир» ДК «Рудничный».

Театр

20 июня в 18:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) состоится премьера спектакля «Последняя жертва» по произведению А.Островского (12+).

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20 июня в 18:00 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) покажут комедию «Здравствуйте, я ваша тётя!» (16+)

По пьесе Б. Томаса «Тётка Чарлея». Студенты Чарли Уикем и Джек Чесней влюблены. Они хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. И тогда парни уговаривают своего однокурсника сыграть роль тетки Чарли – Донны Люции. И начинается! Все песни в спектакле артисты исполняют вживую.

Театр кукол

В Липецком государственном театре кукол на выходных смотрите:

20 июня в 11:00 «Теремок». С.Маршак (0+)

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21 июня в 11:00 «Али-баба и разбойники». В.Маслов (6+)

Летние выходные на коньках

Скучаете летом по льду и скорости? 21 июня в 17:00 под Липецком в ледовом дворце спорта в селе Хрущёвка (ул. Молодёжная, 3а) состоится сеанс массового катания на коньках (6+).

Прокатиться с ветерком на коньках летом – такого раньше в Липецке не было. Другие ледовые дворцы сейчас не принимают посетителей из-за летней «перезагрузки». Кататься можно со своими коньками или взять напрокат прямо во дворце.

Свеча памяти

21 июня возле на территории сквера Памяти в микрорайоне «Университетском» на улице Славянова, 2 пройдёт ежегодная «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби.

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Дорогие липчане! Лето пока не балует жарой, не каждый осмелится пойти на пляж, зато с помощью нашей рубрики вы сможете подобрать себе занятие по душе. А ещё на нашем сайте вы всегда найдётн самые свежие новости и актуальную информацию о жизни родного региона. Мы ждём вас на наших электронных страницах и в выходные, потому что работаем 24/7, чтобы сделать вас самыми информированными людьми. Заходите чаще, мы вам рады.
Сегодня в Липецке
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