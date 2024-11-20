Выходные в Липецке: какие улицы перекроют из-за «Партизанского забега», старт работы приёмных комиссий

Подробная программа главных событий уикенда.

Человек-оркестр





Сегодня у нас для липчан особый музыкальный подарок – попурри на песни культовой группы «Deep Purple» в исполнении липчанина Руслана Бондарева.

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В субботу, 20 июня, в Липецке от +22 до +24 градусов, днём пройдут кратковременные дожди, местами – с грозами.









20 июня с 10:00 перекроют холодную воду в частном секторе на улице Е. Адамова, а также в селе Сырском на улицах Калинина и Пролетарской.









На графике мэрии Липецка представлены мероприятия, которые пройдут в парках и общественных пространствах.













В ролях: Александр Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев.









Программа дня:





20:00 – общий старт участников (14–17 лет, 18+)









И не беда, что суббота! С 20 июня начинают свою работу приёмные комиссии в вузах и ссузах Липецкой области.









20 июня в 14:00 Липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл. 9) приглашает не только на экускурсию по зверинцу, но и на специальное мероприятие в конференц-зале – лекцию о домашних любимцах: кроликах, морских свинках, черепахах и т.д. (6+).









Липецкий историко-культурный музей облюбовал место в Нижнем парке рядом с домиком Петра I и приглашает липчан на особые мероприятия.









Домик Петра I

21 июня в 13:00 в Доме мастера (ул. Ленина, 2) известный липецкий ансамбль L`S-Trio даст концерт под названием «Самый длинный день» (12+).









Татьяна Левитина

21 июня в 18:00 на площади перед Областным Центром культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) стартует традиционный летний проект «Уличный артист» (6+).









20 июня в 18:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) состоится премьера спектакля «Последняя жертва» по произведению А.Островского (12+).









20 июня в 11:00 «Теремок». С.Маршак (0+)













Воспитанник студии «Алые Паруса» и педагога Владимира Бондарева записал это видео на своей домашней студии, сыграл на всех инструментах сам, а затем свёл в единую композицию. Исключения – ударные, которые он прописал на компьютере. Идея создать такое шикарное видео пришла к Руслану после того, как он несколько лет назад побывал в Москве на концерте группы «Rainbow», возрождённой легендарным гитаристом Ричи Блэкмором. Получилось очень крутое видео.В воскресенье, 21 июня, немного похолодает – от +21 до +23 градусов, но зато день пройдёт без существенных осадков.21 июня с 10:00 расстанутся с комфортом:- ул. Московская, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 111, 149, 151, 153;- пр-д Сержанта Кувшинова, 7, 10.В частном секторе их участь разделят жители улиц Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового. Второй день подряд будут коротать выходные без удобств обитатели села Сырского на улицах Калинина и Пролетарской.Чуть подробнее о фильмах, которые по вечерам планируют показать на большом экране на липецком Городище.20 июня в 19:00 смотрите семейную комедиюРоссия, 2024. Режиссёр Александр Бабаев (6+).Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей подбирают пса, который прятался от новогодних салютов, и называют Стёпкой. Внука забирают родители, и вскоре Михаилу становится плохо. Теперь у Стёпки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь хозяину. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,8.21 июня в 19:00 смотрите военный фильм. Россия, 2025. Режиссёр Иван Харатьян1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,9.Светлана Иванова, Александр Балуев. Сергей Мигицко.20 июня в районе Нижнего парка и Зелёного острова состоится «Партизанский забег»14:00 – начало выдачи стартовых номеров19:00 – старт «Мальчики 9–13 лет»19:30 – награждение победителей и призёров забегов «Мальчики/девочки 9–13 лет»19:50 – торжественное открытиеВ связи с проведением мероприятия движение в части города перекроют. С 14:00 и до окончания мероприятия автобусы №359 не будут заезжать на Центральный пляж до остановки «Улица Маяковского». В остальном их движение останется без изменений.Запретят движение любых транспортных средств, за исключением машин экстренных служб:– от ул. Карла Маркса, 31 до ул. Маяковского;– ул. Салтыкова-Щедрина (съезд с ул.Салтыкова-Щедрина в районе дома №92).Абитуриенты могут подать документы на интересующие их специальности в течение нескольких недель. Далее отберут тех, кто пройдёт по результатам вступительных испытаний.Интересные факты о видовых особенностях питомцев и информация о том, как за ними ухаживать. Поможет и определиться с выбором животного для содержания дома, ведь каждый вид будет представлен на лекции: можно будет взять на руки морскую свинку, погладить кролика, понаблюдать за забавными хомяками.20 июня в 12:00 – «Пленэр под дубом»– приглашают художников творить на свежем воздухе, создать свой пейзаж под могучим дубом. Гарантируют вдохновение!21 июня в 12:00 – мастер-класс «Золотая рыбка»Будут расписывать глиняную рыбку, используя только кисти, краски и… собственную фантазию. Сувенир в будущем способен будет принести удачу.Шедевры русской и советской музыки в исполнении Татьяны Левитиной (скрипка), Игоря Левитина (кларнет), Татьяны Золотых (фортепиано) и солистки Натальи Теслиной (сопрано). Произведения С. Рахманинова, Г. Свиридова, К. Молчанова, А. Шнитке, С. Прокофьева и Д. Шостаковича.На свежем воздухе выступить эстрадная группа «Вдохновение» Становлянского окрыга с народными и эстрадными хитами, духовой оркестр Становлянского округа им. В.Н. Стецюры, ансамбль «Апельсиновый город» из Чаплыгина, а также воспитанники цирковой студии «Альтаир» ДК «Рудничный».20 июня в 18:00 в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3) покажут комедию «Здравствуйте, я ваша тётя!»По пьесе Б. Томаса «Тётка Чарлея». Студенты Чарли Уикем и Джек Чесней влюблены. Они хотят встретиться со своими возлюбленными Энни и Китти, но благовоспитанные барышни отказываются от свидания без присутствия взрослой леди. И тогда парни уговаривают своего однокурсника сыграть роль тетки Чарли – Донны Люции. И начинается! Все песни в спектакле артисты исполняют вживую.В Липецком государственном театре кукол на выходных смотрите:21 июня в 11:00 «Али-баба и разбойники». В.МасловСкучаете летом по льду и скорости? 21 июня в 17:00 под Липецком в ледовом дворце спорта в селе Хрущёвка (ул. Молодёжная, 3а) состоится сеанс массового катания на коньках (6+).Прокатиться с ветерком на коньках летом – такого раньше в Липецке не было. Другие ледовые дворцы сейчас не принимают посетителей из-за летней «перезагрузки». Кататься можно со своими коньками или взять напрокат прямо во дворце.21 июня возле на территории сквера Памяти в микрорайоне «Университетском» на улице Славянова, 2 пройдёт ежегодная «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби.