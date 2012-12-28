20-летнего липчанина будут судить за смертельный наезд на пешеходном переходе на 13-летнего мальчика
20-летнего липчанина будут судить за смертельный наезд на пешеходном переходе на 13-летнего мальчика
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Происшествия
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20 минут назад
В ДТП с участием машины из Липецкой области погибли 6 человек
Авария произошла в Саратовской области.
По данным правоохранителей в обеих машинах погибли 6 человека. Как сообщают РИА «Новости», «Хендай Акцент» с липецким номером.
На месте ДТП работают сотрудник полиции, прокуратуры и Следскома Саратовской области.
Информация о пострадавших липчанах уточняется.
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