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20 минут назад

В ДТП с участием машины из Липецкой области погибли 6 человек

Авария произошла в Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области, сегодня около восьми часов утра на 501 км автодороги Р-208 Саратов-Ершов-Озинки вблизи села Васильевка Дергачевского района произошло лобовое столкновение автомобилей «Хендай Акцент», в котором находилось 3 человека, и «Рено Логан», в котором ехали 5 человек.

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По данным правоохранителей в обеих машинах погибли 6 человека. Как сообщают  РИА «Новости», «Хендай Акцент» с липецким номером.

На месте ДТП работают сотрудник полиции, прокуратуры и Следскома Саратовской области.

Информация о пострадавших липчанах уточняется.
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