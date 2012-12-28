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9 минут назад

В Липецке сменился перевозчик на маршрутах №№ 11, 24, 324

Место предпринимателя Сергея Игнатова занял Артем Губренко.

В апреле с рынка городских перевозок ушел предприниматель Сергей Игнатов, который обслуживал маршруты №№ 11, 24, 324. Еще в феврале он жаловался GOROD48 на то, что работать на городских перевозках все труднее по причине кадрового голода. Но на его же маршруты, по данным департамента транспорта мэрии, было больше всего жалоб со стороны пассажиров.

Теперь эти маршруты обслуживает предприниматель Артем Губренко. В департаменте транспорта надеются, что он сумеет поработать над ошибками своего предшественника: липчане жаловались на ненадлежащее санитарное состояние автобусов, на недовыпуск транспорта на линию, проезд остановок водителями, большой интервал ожидания автобусов.

По данным GOROD48, Артем Губренко давно работал на рынке перевозок пассажиров в Липецке, но не как юрлицо. Он начинал водителем городских маршруток, был бригадиром. В последние годы работал заведующим гаражом в ИП Сергея Игнатова.
транспорт
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