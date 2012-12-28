Машинист крана-манипулятора получил травму на работе: спустя шесть лет ему выплатили 100 000 рублей
Общество
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9 минут назад
В Липецке сменился перевозчик на маршрутах №№ 11, 24, 324
Место предпринимателя Сергея Игнатова занял Артем Губренко.
Теперь эти маршруты обслуживает предприниматель Артем Губренко. В департаменте транспорта надеются, что он сумеет поработать над ошибками своего предшественника: липчане жаловались на ненадлежащее санитарное состояние автобусов, на недовыпуск транспорта на линию, проезд остановок водителями, большой интервал ожидания автобусов.
По данным GOROD48, Артем Губренко давно работал на рынке перевозок пассажиров в Липецке, но не как юрлицо. Он начинал водителем городских маршруток, был бригадиром. В последние годы работал заведующим гаражом в ИП Сергея Игнатова.
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