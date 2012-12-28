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Происшествия
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22 минуты назад
В Липецке снова «заминировали» школу
Экстренные службы проверяют сообщение.
Серия «минирований» в Липецке продолжается уже третий день. Два дня подряд угрозы получал автовокзал, а вчера после обеда «заминировали» все школы и детские сады Липецка. Школы получали такие угрозы и в понедельник. Угроза минирования не подтвердилась. Никаких опасных предметов не обнаружено.
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