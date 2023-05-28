Неделя 48
58 минут назад
Если мало средств в бюджете, сидит город на диете
3 381
#платная парковка #финансы #МУП «Липецкпассажиртранс» #бюджет #приватизация #парк «Европейский» #мост #взятка #Артур Шахов #последний звонок #ЕГЭ #детский отдых #грабеж
Итоги недели.
На этой неделе мэрия объявила о планах ввести платную парковку в центре Липецка, на улицах Зегеля, Ленина, Интернациональной, Плеханова, Желябова, Пролетарской, Угловой, Саперной и площади Соборной. О подробностях проекта можно прочитать в публикации «Час парковки в центре Липецка — 35 рублей. Первые 15 минут — бесплатно». И как-то слабо верится в то, что 830 платных мест на краях дорог — не инструмент зарабатывания на горожанах, как заявил GOROD48 вице-мэр Николай Дергунов (когда такая идея впервые посетила чиновников, то мэр Сергей Иванов говорил как раз о том, что делается это для увеличения собственных доходов муниципалитета).
Во времена Иванова мэрия разработала (позже забытый) Порядок организации парковок в городе, удивив прочитавших этот документ таким пунктом: «Риски угона и ущерба, причиненные транспортным средствам третьими лицами на платной и бесплатной парковках, владельцы транспортных средств несут самостоятельно». За что тогда вообще хотели взимать деньги?
Отдельная история — разработка городской администрацией «Порядка установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов», который должен помочь горожанам спастись от машин, которые тут же набьются под подъезды в районе появления платного парковочного пространства. Часть стоимости таких шлагбаумов будет оплачена за счет субсидий из городского бюджета. За бюджетный счет будут изготовлены, например, универсальные ключи-чипы для автомобилей экстренных служб, которые позволят дистанционно открывать въезд во дворы. Сумеют ли горожане самоорганизоваться, решиться перегородить свой двор? Вопрос не праздный, учитывая совершенно не развитое гражданское общество.
— Сначала всё сделают за счет бюджета, а потом вдруг всё это станет бизнесом кого-надо... УК, вода, свет, отопление, общественный транспорт, парковка — завтра ещё чего-нибудь придумают, чтобы народ ободрать, — предположила «Тема для размышления».
— Купил машину, твои проблемы! Нет гаража, плати 30 рублей в час! Пешком скоро ходить разучитесь! Хорошо, что в магазинах ступеньки, а то бы и туда заезжали, — заступился за мэрию читатель, подписавшийся «Все правильно делают!»
Несут приятные моменты
Межбюджетные трансферты
Кстати, а как вообще обстоят дела с муниципальными финансами? На этот вопрос ответила кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экономики и финансов ЛГТУ Виктория Кондраткова. «Эксперт публичных слушаний по исполнению бюджета Липецка восхитилась действиями мэрии». По ее словам, состояние городских финансов нормальное. Но попутно экономистка заметила, что если мэрия сумеет увеличить хоть на немного собственные доходы, бюджет можно будет считать абсолютно устойчивым.
В прошлом году собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета в общем объеме бюджета составили 6,6 млрд. рублей, безвозмездные поступления — 12,6 миллиарда. Структура поступлений в муниципальный бюджет на протяжении последних лет практически не меняется: треть — собственные доходы, еще две трети - безвозмездные поступления из регионального и федерального бюджетов. Несколькими годами ранее, кстати, эта пропорция была лучше — у муниципалитета было больше собственных доходов.
Однако городская администрация ставит себе в зачет именно увеличение безвозмездных субсидий, дотаций и субвенций. Ведь, таким образом, немного софинансируя эти транши, можно куда больше потратить на благоустройство, ремонт дорог, переселение горожан из аварийного жилья в новые дома. А уж построить школу или детсад при необходимых на это колоссальных суммах при нынешней модели бюджетных отношений можно только при участии региона или федерального центра. И это ведь целое искусство — выбить из Москвы больше денег. И мэрия в этом преуспела: расходы на реализацию шести нацпроектов в прошлом году выросли по сравнению с 2021 годом на 1,3 млрд рублей. Впрочем, бюджет Липецка в прошлом году был исполнен по расходам всего на 94% — мэрия не смогла освоить 1,1 млрд рублей.
За счет чего могут вырасти собственные доходы городской казны? За счет тех же платных парковок, о которых уже было сказано, и за счет приватизации муниципального имущества. Например, Министерство обороны РФ отдало мэрии ставшую ей ненужной недвижимость в Военном городке, ставшем с начала этого года полноценной частью Липецка, — разрушенную баню (чиновники ее уже продали за 30 млн рублей), объект незавершенного строительства — здание рембазы и дореволюционное здание бывшей винной монополии, которое по документам проходит как бывший профилакторий. Из-за его убитого состояния сами военные оценили здание профилактория всего в 1 рубль.
Такова остаточная стоимость объекта культурного наследия. Мэрия собирается продать эти руины как можно дороже с условием сохранения фасада. Новый собственник сможет использовать здание как ему захочется: под жилой дом, под ресторан, под музей, под гостиницу.
А еще «Мэрия решила приватизировать МУП «Липецкпассажиртранс». Этой идее, кстати, ровно столько же лет, сколько плану продавать водителям асфальт на дорогах в центре города. При этом чиновники уверяют депутатов горсовета, что крупнейший перевозчик Липецка, значительно омолодивший за счет бюджета парк автобусов за последние четыре года, останется в муниципальной собственности. По самым последним данным, балансовая стоимость МУПа составляет без малого 1,5 млрд рублей, а стоимость его чистых активов — миллиард. Так что сегодняшний «Липецкпассажиртранс» выглядит весьма соблазнительным активом перед акционированием, которое может состояться при положительном решении сессии Липецкого горсовета.
В последний раз, кстати, сопоставимое по капиталу акционерное общество создавали в Липецке в 2004 году. Тогда в городе появился ЛГЭК. В прошлом году после распродажи ее последних активов эта компания прекратила свое существование.
— Приватизация это обман народа. Купили новые автобусы за счет казны и теперь это будет чья-то собственность, — возмутилась Пенсионерка.
— Общ транспорт не может быть прибыльным, это социальный транспорт. Он должен получать дотации, особенно в небольших городах, — резонно заметил Гость.
В общем-то удачно всё сложилось, но
под конец сработал принцип домино
Однако получить бюджетные средства — это часть дела. Еще важно суметь правильно ими распорядиться. В прошлом году в «Европейском» появился парк, который обошелся бюджету в 110 млн рублей. К это весне в парке осталась только одна ель, терраса разбита, а зона с лежаками стала опасной для малышей из-за торчащих из плитки штырей В парке до сих пор не устранен строительный брак. Сумеет ли мэрия заставить подрядчика устранить эти недостатки, а деревья и кусты посадить осенью, а не летом?
Или взять, например, разработанную мэрией трехлетнюю программу ремонта мостов. Первый же объект, который по этому плану ремонтировало управление главного смотрителя, оказался как тот первый блин — комом. Речь идет о мосте по улице Терешковой через Каменный лог, за ремонт которого город заплатил 39,7 млн рублей. Его сдали в декабре, а уже в мае на мосту провалилась пешеходная дорожка! Как такое могло случиться? Как могло случится так, что асфальт на этой самой дорожке облез посоле первой же зимы, обнажив местами резиновую гидроизоляцию?
Сейчас по этой программе ремонтируют Октябрьский мост (из-за паводка мост не сдадут к 1 июля, как предполагалось ранее) и Сокольский (там работы затормозила РЖД). Мэрия уверяет, что все под контролем, и что ремонт мостов закончится в этом году. А скоро, кстати, в Липецке начнут ремонт самого старого автомобильного моста, горбатого или «сталинского», по улице Советской. В 2024-м по такому же сценарию начнут обновлять мосты на улицах Октябрьской и Первомайской. И да, мэрия нашла вариант спасения пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Гайдара, который была обязана снести по решению суда!
Однако в пятницу стало известно о черном лебеде, прилетевшем из Ярославля. «КоммерсантЪ» сообщил, что там на два месяца по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере арестовали гендиректора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. По версии следствия, он заносил в мэрию мзду «за оказание покровительства при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте на территории города Ярославля». Эта заурядная, увы, для России история может нехорошо аукнуться нам, ведь в Липецке дочка «Моависты» по концессии приступила к модернизации хозяйства МУП «Городской электротранспорт». В этом году подрядчик «Моависты» должен поменять трамвайные рельсы на улицах Чехова, 3 Сентября, Краснозаводской, Полиграфической, Меркулова, Катукова, проспекта 60 лет СССР.
Он деньги тырил из бюджета, а посадили не за это
На прошедшей неделе следственный комитет объявил в международный розыск бывшего владельца Липецкой топливной компании Артура Шахова. По некоторым данным, он живет в США. А нынче с Дону (читай, из-за рубежа) выдачи нет: «Шах и… пат? Вернут ли России беглого экс-депутата Липецкого горсовета Артура Шахова?»
Это, кстати, уже второй случай обращения СУ СК РФ в Липецкой области в Интерпол с просьбой о помощи в поиске, аресте и экстрадиции бизнесменов — прецедентом стало уголовное дело экс-депутата областного Совета Михаила Захарова по обвинению в аферах со средствами дольщиков «Европейского», которого следователи безуспешно пытаются достать из Германии .
А вот экс-глава ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Александр Павленко попал под суд во второй раз по обвинению в получении лично и через посредника взятки за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица. Эта история очень и интересная, ведь его проходивший по делу экс-заместитель этого же ведомства Андрей Яицкий полностью признал вину и был приговорен четырем годам строгого режима со штрафом в 8,7 миллиона рублей. Находясь в колонии, Андрей Яицкий заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и принял участие в СВО. После тяжелого ранения его помиловали и сейчас он руководит одной из городских управляющих компаний.
Александр Павленко же отрицает получение взятки в 2,9 млн рублей. Он признал лишь факт получения 200 тысяч рублей. И вот его дело — снова в суде, и снова по той же части 6-й статьи 290-й УК РФ.
Еще одной новостью недели стал суд над организаторами двух медцентров: «Территории здоровья» на улице Петра Смородина, 9A и Центра восточной медицины «Син Линь» на улице Гоголя, 21. Следствие считает, что лжеврачи обзванивали горожан, приглашали на бесплатные консультации, а потом навязывали клиентам массу платных медицинских и оздоровительных процедур. В громком уголовном деле — 66 эпизодов. Общая сумма причиненного материального ущерба, по версии следствия, превысила 5,6 миллиона рублей: на такую сумму липчане оформили кредиты для лечения.
— У меня знакомая попала у них на 100 000. Пытались возбудить дело, нам отказали, видимо, от них пострадали знакомые влиятельных людей, раз дела до суда довели, а моя знакомая так и ничего не доказала, при чем участковый сказал, что у него таких как она несколько и нечего ходить по таким местам, — рассказала, возможно, еще одном эпизоде этих «медиков» Елена.
А вот родственники умершего в больнице 68-летнего липчанина просят Следственный комитет разобраться в действиях врачей. «Нам сказали, что дедушка умрет от алкоголя. Но он умер от не оказанной медицинской помощи».
Но самым резонансным процессом можно назвать тот, куда не попали СМИ. Второй Западный окружной суд вынес приговор трем гражданам Украины, которых обвиняли в попытке теракта на автостанции «Сокол». Обвиняемые получили от 6 до 14 лет лишения свободы.
Не хочу сидеть я и работать тут.
А хочу как в детстве — вату и батут!
На этой неделе последний звонок прозвучал для 12 тысяч девятиклассников и 5 тысяч одиннадцатиклассников. Для них наступила экзаменационная пора.
Чтобы ЕГЭ не сорвали «телефонные террористы», липецкие школы проверили перед первыми испытаниями. И.о. начальника областного управления образования и науки Инесса Шуйкова ещё раз напомнила выпускниками и родителям, что самое главное — здоровье и комфортное психологическое состояние детей. Организаторы, в свою очередь, пообещали сделать всё, чтобы итоговая аттестация прошла в доброжелательной обстановке. О том, каким увидел первый экзамен корреспондент GOROD48, читайте в статье «С репетитором и божьей помощью»: начался основной период ЕГЭ».
Этим летом в загородных и пришкольных лагерях отдохнет каждый пятый школьник. Первый заезд в муниципальный лагерь «Солнечный» состоялся в минувший четверг: в лагере до 3 июня отдохнут сто призеров и победителей конкурсов дополнительного образования. Первый же официальный массовый заезд в «Солнечный» детей и подростков назначен на 5 июня. Подробности — в публикации «28 камер по периметру лагеря»: в Липецком горсовете обсудили детский отдых».
Во вторник «В Липецком горсовете призвали принудительно заставить бизнес принимать подростков летом на работу», ведь школьники зачастую подрабатывают без официального трудоустройства. А уже в четверг в Быхановом саду прошла первая ярмарке вакансий для школьников, которую провели региональное управление социальной политики и Центр занятости Липецкой области. И подростков в этом парке было видимо-невидимо!
— Айфон у меня уже есть, — так ответила восьмиклассница Вика на вопрос GOROD48, на что она хотела бы потратить летний заработок. — Деньги мне нужны на прогулки с подружками. А еще я бы купила подарок маме.
При полном рабочем дне 16-летним подросткам пообещали до 15 тысяч рублей заработка за месяц. «Топ-менеджерами не станете, но минималку получите», — так напутствовали школьников организаторы ярмарки.
А вот один 17-летний юноша уже заработал на срок по печально известной, самой массовой уголовной статье УК РФ, 228-й, предусматривающей ответственность за приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотиков. А его сверстник обокрал пьяного, снял с его счета деньги и проиграл их в казино.
Ну и ну!
«В Липецке осудили женщину, которая плюнула в свою сестру». Инцидент случился в ходе гражданского процесса, где родственницы делили наследство. Злую на язык 62-летнюю пенсионерку за неуважение к суду наказали 80 часами обязательных работ и… принудительным лечением у психиатра!
Очевидно, без психиатра не обойдется и герой другой истории, которого без трусов, в одной красной майке, сотрудники МЧС сняли с карниза балкона пятого этажа дома №103/1 по улице Гагарина в Липецке.
«В Липецкой области введен тотальный запрет на запуск дронов и салютов». Областной оперативный штаб ввел полный запрет на использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа, а также салютов и пиротехнических изделий. Еще бы отменили рев самолетов над спальными районами юго-запада Липецка, ночной дрифт любителей опасной езды и мотоциклы без глушителей!
Во времена Иванова мэрия разработала (позже забытый) Порядок организации парковок в городе, удивив прочитавших этот документ таким пунктом: «Риски угона и ущерба, причиненные транспортным средствам третьими лицами на платной и бесплатной парковках, владельцы транспортных средств несут самостоятельно». За что тогда вообще хотели взимать деньги?
Отдельная история — разработка городской администрацией «Порядка установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов», который должен помочь горожанам спастись от машин, которые тут же набьются под подъезды в районе появления платного парковочного пространства. Часть стоимости таких шлагбаумов будет оплачена за счет субсидий из городского бюджета. За бюджетный счет будут изготовлены, например, универсальные ключи-чипы для автомобилей экстренных служб, которые позволят дистанционно открывать въезд во дворы. Сумеют ли горожане самоорганизоваться, решиться перегородить свой двор? Вопрос не праздный, учитывая совершенно не развитое гражданское общество.
— Сначала всё сделают за счет бюджета, а потом вдруг всё это станет бизнесом кого-надо... УК, вода, свет, отопление, общественный транспорт, парковка — завтра ещё чего-нибудь придумают, чтобы народ ободрать, — предположила «Тема для размышления».
— Купил машину, твои проблемы! Нет гаража, плати 30 рублей в час! Пешком скоро ходить разучитесь! Хорошо, что в магазинах ступеньки, а то бы и туда заезжали, — заступился за мэрию читатель, подписавшийся «Все правильно делают!»
Несут приятные моменты
Межбюджетные трансферты
Кстати, а как вообще обстоят дела с муниципальными финансами? На этот вопрос ответила кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экономики и финансов ЛГТУ Виктория Кондраткова. «Эксперт публичных слушаний по исполнению бюджета Липецка восхитилась действиями мэрии». По ее словам, состояние городских финансов нормальное. Но попутно экономистка заметила, что если мэрия сумеет увеличить хоть на немного собственные доходы, бюджет можно будет считать абсолютно устойчивым.
В прошлом году собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета в общем объеме бюджета составили 6,6 млрд. рублей, безвозмездные поступления — 12,6 миллиарда. Структура поступлений в муниципальный бюджет на протяжении последних лет практически не меняется: треть — собственные доходы, еще две трети - безвозмездные поступления из регионального и федерального бюджетов. Несколькими годами ранее, кстати, эта пропорция была лучше — у муниципалитета было больше собственных доходов.
Однако городская администрация ставит себе в зачет именно увеличение безвозмездных субсидий, дотаций и субвенций. Ведь, таким образом, немного софинансируя эти транши, можно куда больше потратить на благоустройство, ремонт дорог, переселение горожан из аварийного жилья в новые дома. А уж построить школу или детсад при необходимых на это колоссальных суммах при нынешней модели бюджетных отношений можно только при участии региона или федерального центра. И это ведь целое искусство — выбить из Москвы больше денег. И мэрия в этом преуспела: расходы на реализацию шести нацпроектов в прошлом году выросли по сравнению с 2021 годом на 1,3 млрд рублей. Впрочем, бюджет Липецка в прошлом году был исполнен по расходам всего на 94% — мэрия не смогла освоить 1,1 млрд рублей.
За счет чего могут вырасти собственные доходы городской казны? За счет тех же платных парковок, о которых уже было сказано, и за счет приватизации муниципального имущества. Например, Министерство обороны РФ отдало мэрии ставшую ей ненужной недвижимость в Военном городке, ставшем с начала этого года полноценной частью Липецка, — разрушенную баню (чиновники ее уже продали за 30 млн рублей), объект незавершенного строительства — здание рембазы и дореволюционное здание бывшей винной монополии, которое по документам проходит как бывший профилакторий. Из-за его убитого состояния сами военные оценили здание профилактория всего в 1 рубль.
Такова остаточная стоимость объекта культурного наследия. Мэрия собирается продать эти руины как можно дороже с условием сохранения фасада. Новый собственник сможет использовать здание как ему захочется: под жилой дом, под ресторан, под музей, под гостиницу.
А еще «Мэрия решила приватизировать МУП «Липецкпассажиртранс». Этой идее, кстати, ровно столько же лет, сколько плану продавать водителям асфальт на дорогах в центре города. При этом чиновники уверяют депутатов горсовета, что крупнейший перевозчик Липецка, значительно омолодивший за счет бюджета парк автобусов за последние четыре года, останется в муниципальной собственности. По самым последним данным, балансовая стоимость МУПа составляет без малого 1,5 млрд рублей, а стоимость его чистых активов — миллиард. Так что сегодняшний «Липецкпассажиртранс» выглядит весьма соблазнительным активом перед акционированием, которое может состояться при положительном решении сессии Липецкого горсовета.
В последний раз, кстати, сопоставимое по капиталу акционерное общество создавали в Липецке в 2004 году. Тогда в городе появился ЛГЭК. В прошлом году после распродажи ее последних активов эта компания прекратила свое существование.
— Приватизация это обман народа. Купили новые автобусы за счет казны и теперь это будет чья-то собственность, — возмутилась Пенсионерка.
— Общ транспорт не может быть прибыльным, это социальный транспорт. Он должен получать дотации, особенно в небольших городах, — резонно заметил Гость.
В общем-то удачно всё сложилось, но
под конец сработал принцип домино
Однако получить бюджетные средства — это часть дела. Еще важно суметь правильно ими распорядиться. В прошлом году в «Европейском» появился парк, который обошелся бюджету в 110 млн рублей. К это весне в парке осталась только одна ель, терраса разбита, а зона с лежаками стала опасной для малышей из-за торчащих из плитки штырей В парке до сих пор не устранен строительный брак. Сумеет ли мэрия заставить подрядчика устранить эти недостатки, а деревья и кусты посадить осенью, а не летом?
Или взять, например, разработанную мэрией трехлетнюю программу ремонта мостов. Первый же объект, который по этому плану ремонтировало управление главного смотрителя, оказался как тот первый блин — комом. Речь идет о мосте по улице Терешковой через Каменный лог, за ремонт которого город заплатил 39,7 млн рублей. Его сдали в декабре, а уже в мае на мосту провалилась пешеходная дорожка! Как такое могло случиться? Как могло случится так, что асфальт на этой самой дорожке облез посоле первой же зимы, обнажив местами резиновую гидроизоляцию?
Сейчас по этой программе ремонтируют Октябрьский мост (из-за паводка мост не сдадут к 1 июля, как предполагалось ранее) и Сокольский (там работы затормозила РЖД). Мэрия уверяет, что все под контролем, и что ремонт мостов закончится в этом году. А скоро, кстати, в Липецке начнут ремонт самого старого автомобильного моста, горбатого или «сталинского», по улице Советской. В 2024-м по такому же сценарию начнут обновлять мосты на улицах Октябрьской и Первомайской. И да, мэрия нашла вариант спасения пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Гайдара, который была обязана снести по решению суда!
Однако в пятницу стало известно о черном лебеде, прилетевшем из Ярославля. «КоммерсантЪ» сообщил, что там на два месяца по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере арестовали гендиректора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова. По версии следствия, он заносил в мэрию мзду «за оказание покровительства при исполнении государственных контрактов по перевозке пассажиров в общественном транспорте на территории города Ярославля». Эта заурядная, увы, для России история может нехорошо аукнуться нам, ведь в Липецке дочка «Моависты» по концессии приступила к модернизации хозяйства МУП «Городской электротранспорт». В этом году подрядчик «Моависты» должен поменять трамвайные рельсы на улицах Чехова, 3 Сентября, Краснозаводской, Полиграфической, Меркулова, Катукова, проспекта 60 лет СССР.
Он деньги тырил из бюджета, а посадили не за это
На прошедшей неделе следственный комитет объявил в международный розыск бывшего владельца Липецкой топливной компании Артура Шахова. По некоторым данным, он живет в США. А нынче с Дону (читай, из-за рубежа) выдачи нет: «Шах и… пат? Вернут ли России беглого экс-депутата Липецкого горсовета Артура Шахова?»
Это, кстати, уже второй случай обращения СУ СК РФ в Липецкой области в Интерпол с просьбой о помощи в поиске, аресте и экстрадиции бизнесменов — прецедентом стало уголовное дело экс-депутата областного Совета Михаила Захарова по обвинению в аферах со средствами дольщиков «Европейского», которого следователи безуспешно пытаются достать из Германии .
А вот экс-глава ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Александр Павленко попал под суд во второй раз по обвинению в получении лично и через посредника взятки за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица. Эта история очень и интересная, ведь его проходивший по делу экс-заместитель этого же ведомства Андрей Яицкий полностью признал вину и был приговорен четырем годам строгого режима со штрафом в 8,7 миллиона рублей. Находясь в колонии, Андрей Яицкий заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и принял участие в СВО. После тяжелого ранения его помиловали и сейчас он руководит одной из городских управляющих компаний.
Александр Павленко же отрицает получение взятки в 2,9 млн рублей. Он признал лишь факт получения 200 тысяч рублей. И вот его дело — снова в суде, и снова по той же части 6-й статьи 290-й УК РФ.
Еще одной новостью недели стал суд над организаторами двух медцентров: «Территории здоровья» на улице Петра Смородина, 9A и Центра восточной медицины «Син Линь» на улице Гоголя, 21. Следствие считает, что лжеврачи обзванивали горожан, приглашали на бесплатные консультации, а потом навязывали клиентам массу платных медицинских и оздоровительных процедур. В громком уголовном деле — 66 эпизодов. Общая сумма причиненного материального ущерба, по версии следствия, превысила 5,6 миллиона рублей: на такую сумму липчане оформили кредиты для лечения.
— У меня знакомая попала у них на 100 000. Пытались возбудить дело, нам отказали, видимо, от них пострадали знакомые влиятельных людей, раз дела до суда довели, а моя знакомая так и ничего не доказала, при чем участковый сказал, что у него таких как она несколько и нечего ходить по таким местам, — рассказала, возможно, еще одном эпизоде этих «медиков» Елена.
А вот родственники умершего в больнице 68-летнего липчанина просят Следственный комитет разобраться в действиях врачей. «Нам сказали, что дедушка умрет от алкоголя. Но он умер от не оказанной медицинской помощи».
Но самым резонансным процессом можно назвать тот, куда не попали СМИ. Второй Западный окружной суд вынес приговор трем гражданам Украины, которых обвиняли в попытке теракта на автостанции «Сокол». Обвиняемые получили от 6 до 14 лет лишения свободы.
Не хочу сидеть я и работать тут.
А хочу как в детстве — вату и батут!
На этой неделе последний звонок прозвучал для 12 тысяч девятиклассников и 5 тысяч одиннадцатиклассников. Для них наступила экзаменационная пора.
Чтобы ЕГЭ не сорвали «телефонные террористы», липецкие школы проверили перед первыми испытаниями. И.о. начальника областного управления образования и науки Инесса Шуйкова ещё раз напомнила выпускниками и родителям, что самое главное — здоровье и комфортное психологическое состояние детей. Организаторы, в свою очередь, пообещали сделать всё, чтобы итоговая аттестация прошла в доброжелательной обстановке. О том, каким увидел первый экзамен корреспондент GOROD48, читайте в статье «С репетитором и божьей помощью»: начался основной период ЕГЭ».
Этим летом в загородных и пришкольных лагерях отдохнет каждый пятый школьник. Первый заезд в муниципальный лагерь «Солнечный» состоялся в минувший четверг: в лагере до 3 июня отдохнут сто призеров и победителей конкурсов дополнительного образования. Первый же официальный массовый заезд в «Солнечный» детей и подростков назначен на 5 июня. Подробности — в публикации «28 камер по периметру лагеря»: в Липецком горсовете обсудили детский отдых».
Во вторник «В Липецком горсовете призвали принудительно заставить бизнес принимать подростков летом на работу», ведь школьники зачастую подрабатывают без официального трудоустройства. А уже в четверг в Быхановом саду прошла первая ярмарке вакансий для школьников, которую провели региональное управление социальной политики и Центр занятости Липецкой области. И подростков в этом парке было видимо-невидимо!
— Айфон у меня уже есть, — так ответила восьмиклассница Вика на вопрос GOROD48, на что она хотела бы потратить летний заработок. — Деньги мне нужны на прогулки с подружками. А еще я бы купила подарок маме.
При полном рабочем дне 16-летним подросткам пообещали до 15 тысяч рублей заработка за месяц. «Топ-менеджерами не станете, но минималку получите», — так напутствовали школьников организаторы ярмарки.
А вот один 17-летний юноша уже заработал на срок по печально известной, самой массовой уголовной статье УК РФ, 228-й, предусматривающей ответственность за приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотиков. А его сверстник обокрал пьяного, снял с его счета деньги и проиграл их в казино.
Ну и ну!
«В Липецке осудили женщину, которая плюнула в свою сестру». Инцидент случился в ходе гражданского процесса, где родственницы делили наследство. Злую на язык 62-летнюю пенсионерку за неуважение к суду наказали 80 часами обязательных работ и… принудительным лечением у психиатра!
Очевидно, без психиатра не обойдется и герой другой истории, которого без трусов, в одной красной майке, сотрудники МЧС сняли с карниза балкона пятого этажа дома №103/1 по улице Гагарина в Липецке.
«В Липецкой области введен тотальный запрет на запуск дронов и салютов». Областной оперативный штаб ввел полный запрет на использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа, а также салютов и пиротехнических изделий. Еще бы отменили рев самолетов над спальными районами юго-запада Липецка, ночной дрифт любителей опасной езды и мотоциклы без глушителей!
3 381
#платная парковка #финансы #МУП «Липецкпассажиртранс» #бюджет #приватизация #парк «Европейский» #мост #взятка #Артур Шахов #последний звонок #ЕГЭ #детский отдых #грабеж
Еще в рубрике
07.05.2023 08:00Неделя 48
Тебе то
Житель
Город