«Топ-менеджерами не станете, но минималку получите»: в Быхановом саду прошла ярмарка вакансий для школьников

При полном рабочем дне 16-летним подросткам пообещали до 15 тысяч рублей заработка.





В минувший вторник в Липецком горсовете было заявлено, что в прошлом году школьники зарабатывали по 1500 рублей в неделю. Это вызвало шквал негативной критики со стороны читателей GOROD48, которые предлагали детям чиновников и депутатов поработать за такие деньги. Но сегодня на ярмарке вакансий для школьников, которую впервые провели региональное управление социальной политики и Центр занятости Липецкой области, яблоку, как говорится, не было где упасть от учеников 8-11 классов, которые, как оказалось, горят желанием (по крайней мере, на словах) подзаработать за лето.—Айфон у меня уже есть, — так ответила восьмиклассница Вика на вопрос GOROD48, на что она хотела бы потратить летний заработок. — Деньги мне нужны на прогулки с подружками. А еще я бы купила подарок маме.По словам заместителя начальника регионального управления социальной политики Елены Михайловой, стоило большого труда уговорить работодателей взять подростков на работу. В Быханов сад сегодня пришли представители 20 компаний, которых рассказывали детям о вакансиях. Оказалось, что подростковый труд востребован в пекарнях, в столовых, в сетевых телекоммуникационных компаниях, детских садах и школах.— В моем школьном возрасте было два случая летних подработок. Я помогала маме возить почту, а когда окончила школу и поступила в институт, месяц торговала арбузами. Заработка мне хватило на то, чтобы купить всю нужную мне одежду к вузу, — поделилась своим опытом с подростками Елена Михайлова.Школьникам обещают до 15 тысяч рублей зарплаты в месяц при полном рабочем дне. Эта сумма состоит из денег, которые за неквалифицированный труд даст работодатель, доплаты до размера МРОТ, составляющего 16 242 рубля, и доплаты от Центра занятости Липецкой области в размере 2 250 рублей. Вице-мэр Липецка Ирина Артемова сказала детям, что топ-менеджерами во время летнего трудоустройства никто не станет, посоветовав приглядеться к востребованным рабочим специальностям.Школьники, по их словам, пришли сюда как добровольно, так и принудительно. Но те, кто пришел по зову сердца, готовы работать даже за 200 рублей в день. Так что 15 тысяч рублей порадовали многих. «А я б и 20 тысяч легко загреб!» — поделился с GOROD48 наполеоновскими планами один парнишка — деньги ему нужны на некие представительские расходы.В правительстве области заявили о готовности трудоустроить до 9 тысяч школьников, в Липецке — до 4 тысяч. Никто, правда, не знает, сколько подростков в итоге выйдут после такой ярмарки вакансий на работу.