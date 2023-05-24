Происшествия

50 минут назад

В Липецке начали рассматривать громкое «дело врачей»

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#мошенничество
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На скамье подсудимых — четыре человека. Они обвиняются в мошенничестве. 

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Судья Октябрьского районного суда Липецка Дмитрий Грабовский начал рассматривать уголовное дело четырех обвиняемых в мошенничестве. В громком уголовном деле — 66 эпизодов. Общая сумма причиненного материального ущерба, по версии следствия, превысила 5,6 миллиона рублей.

По версии следствия, обвиняемые открыли на территории Липецка два медицинских центра: «Территорию здоровья» (ООО «17 правил») на улице Петра Смородина, 9A и Центр восточной медицины «Син Линь» на улице Гоголя, 21.

«На территории центра реализована возможность не только медицинских и оздоровительных процедур, а так же спа-услуг, фитнес тренировок, групповых занятий, уникальные исследования и анализы. Центр работает с 9 до 21 без перерывов выходных и праздников. В нашем центре работают выдающиеся профессионалы своего дела, специалисты с большим опытом работы. Одной из главной особенностью нашего центра является наличие в его арсенале генно-молекулярного анализа, уникальный вид исследования который в Липецке ни где не представлен кроме как в нашем центре», - говорится на сохранившейся в соцсетях странице клиники на улице Петра Смородина.

Но следствие полагает, что речь идёт о псевдомедицинских центрах, в которых просто-напросто обманывали и обирали людей.

Одна из потерпевших — Марина Фурсова. С предложением пройти компьютерную диагностику всего организма ей позвонили 6 марта. Всё, что было нужно, захватить с сбой паспорт (как оказалось, чтобы оформить кредит). К 8 марта все обследования обещали сделать бесплатно.

Когда клиентка пришла к назначенному времени, её встретили с распростёртыми объятьями: сделали массаж, поговорили «по душам», расспросив всё про здоровье и финансовые возможности и проведя обследование кожи головы и волос… Всё оказалось «запущено» и «очень плохо». Потом женщину провели в другой кабинет, одели клипсы на запястья и ноги клипсы… Все сотрудники были в медицинской форме и в последующих кабинетах ставили диагнозы, ранее озвученные самой пациенткой в первой комнате. Потом был «анализ на семь генов», потом снова бесплатный массаж. У женщины закружилась голова, ей принесли воды. А потом — всё как в тумане.

«Я пришла туда в шесть часов, а в десять вечера узнала, что все обследования — на 100 тысяч рублей. Потом пообещали скидку, сумма снизилась до 56 тысяч. Я была несогласна. Меня провели в другой кабинет. Было около 11 часов вечера. У меня взяли паспорт, при мне позвонили в банк и дали подписать кредитный договор. Я подписала его, не читая. Приехав среди ночи домой, поняла, что подписала договор на кабальных условиях. 9 марта я вернулась и сообщила, что разрываю контракт. Но оказалось, что только анализ на 7 генов стоит 30 тысяч. Потом мне отдали результат — компьютерную распечатку, там что-то было про похудение… Я поехала к юристу, составила заявление о расторжении. Но потом побоялась и подписала договор, по которому мне вернули только 20 000 рублей. В итоге банку я отдала 38 000 рублей», — рассказала GOROD48 Марина Фурсова.

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Следствие полагает, что работу медицинских центров организовала преступная группа во главе с человеком по фамилии Салимов, в группу входили его друзья — Майстренко, Судаков и Будникова . Вообще, сотрудников двух медицинских центров было больше, но следствие считает, что остальные не были осведомлены о преступной деятельности. Так, в организации были отделы рекрутинга, маркетинга, служба сервиса, отдел финансов, отдел продаж, бухгалтерия.

Псевдомедицинские центры имели медицинское и косметологическое оборудование. «Звездой» и «гордостью» был анализатор «Диамант», при помощи которого исследовали пациентов и после ставили несоответствующие действительности диагнозы.

ООО «17 правил» было зарегистрировано в налоговой службе, имело несколько партнёрских договоров с банками и в 2017 году получило лицензию от управления здравоохранения Липецкой области на оказание первичной доврачебной, медико-санитарной помощи, медицинский массаж, санитарное дело, диетологию и мануальную терапию.

Секрет успеха «врачей», у которых не было ни среднего, ни высшего медицинского образования — массированный обзвон липчан. Людям по телефону предлагали якобы бесплатные медицинские обследования. Про истину «Бесплатный сыр только в мышеловке» потерпевшие почему-то не вспоминали.

В необходимости проведения дорогостоящего лечения клиентов убеждали по-разному. На кого-то производила впечатление экскурсия по центру и рассказ об уникальных инновационных технологиях (звучало даже Сколково).

Также первую беседу с клиентом записывали на аудио и видео, и в последующих кабинетах уже знали всю его «предысторию».

А озвучивая стоимость лечения в 250 тысяч рублей, пациентам предлагали единственное оставшееся льготное место — и стоимость услуг уже снижалась в 2-2,5 раза. Упускать «последний шанс» многие не хотели.

Если не убеждали нижестоящие сотрудники, в дело подключалось начальство.

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«По версии следствия, в период с 16 марта 2017 года по 25 сентября 2019 года под видом оказания врачебной помощи населению они вводили в заблуждение клиентов, сообщая им недостоверную информацию о состоянии их здоровья. Находясь под воздействием от услышанного, граждане соглашались на дорогостоящее лечение. При этом большей частью из них были пожилые люди, у которых, как правило, в день посещения клиники не оказывалось нужной суммы. В таком случае фигуранты заключали с ними кредитные договоры на медицинское обслуживание с избыточным перечнем платных услуг и процедур.

В сентябре 2019 года подозреваемые были задержаны. При обследовании одного из помещений клиники оперативники обнаружили кол-центр. Его работники звонили гражданам и по заранее прописанной инструкции приглашали их пройти бесплатную диагностику и консультацию специалиста», - ранее рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
5 1493
#мошенничество
3

Комментарии (5)

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!!!!

11 минут назад
Лох не мамонт,лох не вымрет....
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]]]

13 минут назад
Помню с косметикой Дешели из ласточкиных слюней тоже всех дураков созывали. Крем вас омолодит и морщины все исчезнут. И ведь дуры кредит брали на это фуфло. Это тоже самое. Любой диагноз несуществующий вам поставят. А вы несите деньги когда мозгов нет. Таких центров пруд пруди .
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Юля

18 минут назад
Кредит она выплатила за пол года, больше в бесплатную медицину она не верит.
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0000

20 минут назад
Причем номера телефонов этим товарищам сливали другие медцентры и гос.поликлиники. Мне звонили оттуда на мой номер, который нигде не был засвечен, кроме мед.учреждений Липецка.
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Юля

22 минуты назад
Моя мама тоже попала за кредит в 65 тысяч ей делали массаж лица. Когда она вышла из медцентра и осознала, что с ней сделали, было уже поздно, кредит оформлен на её паспорт. Мама уверена, что попала под гипноз. Ничего не поняла, закружилась голова, а когда вышла на улицу и всё осознала, было поздно, кредит платить надо.
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