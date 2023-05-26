В Липецкой области введен тотальный запрет на запуск дронов и салютов

Такое решение принял региональный оперштаб.

Областной оперативный штаб ввел полный запрет на использование всех видов беспилотных судов любой массы и типа, а также салютов и пиротехнических изделий.



Целесообразность таких мер поддержали все участники сегодняшнего заседания регионального оперштаба, большинство из которых – руководители правоохранительных ведомств, - в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.



Исключения будут сделаны для беспилотников органов государственной власти и силовых структур, когда использование такой техники необходимо для обеспечения безопасности.



С пиротехникой – никаких исключений! Тотальный запрет. Поступает много жалоб от жителей, что вот опять поздно вечером где-то в городе грохотали. Что за хлопки? Что за вспышки? Людей прекрасно понимаю. Когда из соседних областей постоянно приходят тревожные новости, то взрывы салютов скорее нервируют.



Думаю, все понимают, что так надёжнее и спокойнее. Вопросы безопасности всегда были у нас в приоритете, а сейчас – особенно. Хочу добавить, что контроль соблюдения правил по использованию БПЛА в регионе будет усилен, - добавил губернатор.

