Эксперт публичных слушаний по исполнению бюджета Липецка восхитилась действиями мэрии

А вот обычный их участник, «раб Божий Владимир», усомнился в тратах на муниципальные программы, в которых «своими деньгами и своими руками» не участвуют горожане.

Сегодняшние публичные слушания по отчету об исполнении муниципального бюджета за 2022 год в стенах Липецкого горсовета был самым унылым действом подобного рода. Кажется, к ним потеряли интерес все — и чиновники мэрии (на этот раз представленные в трех лицах), и депутаты, которых было также всего трое (с учетом ведущей заседание Светланы Бессоновой). Возможно, это случилось еще и потому, что сегодняшние публичные слушания совпали с последним звонком в школах, куда ушли и чиновники, и депутаты.Во время проведения публичных слушаний на отчет об исполнении бюджета не поступило ни одного замечания или предложения. Да и откуда им было взяться, если в горсовет не пришла россыпь некогда активных общественников. Горожан представлял разве что со второго захода прорвавшийся в горсовет известный своими перформансами Владимир Станский, скромно называющий себя рабом Божьим Владимиром. Впрочем, подкачал и он, в этот раз не взяв с собой никаких подарков для руководства мэрии — ни лыж, ни балалайки, ни деревянных ложек.Читатели GOROD48 знают, как был исполнен бюджет Липецка в прошлом году: на 100,6% по доходам и на 94% - по расходам (мэрия не смогла освоить по муниципальным программам 1,1 млрд рублей). При этом за год доходы муниципалитета выросли с 14,1 млрд рублей до 19,3 миллиарда, а расходы — с 15 млрд рублей до 18,7 миллиардов. Если январь 2022-го для департамента финансов начинался с 350-миллионным дефицитом бюджета, то декабрь закончился с профицитом на 547 млн рублей (он сложился за счет неизрасходованных средств межбюджетных трансферов из вышестоящих бюджетов).Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова отметила, что структура поступлений в муниципальный бюджет на протяжении последних лет практически не изменилась: 34,7% в нем — собственные доходы и 65,3% — безвозмездные поступления из регионального и федерального бюджетов. Несколькими годами ранее, кстати, эта пропорция была чуть лучше — у муниципалитета было больше собственных доходов. Это отметила и эксперт публичных слушаний Виктория Кондраткова. Кандидат экономических наук заметила, что сейчас состояние городских финансов можно считать нормальный, но если мэрия сумеет увеличить хоть на немного собственные доходы, бюджет можно будет считать абсолютно устойчивым.Собственные налоговые и неналоговые доходы в общем объеме бюджета составляют 6,6 млрд. рублей, безвозмездные поступления — 12,6 млрд. По сравнению с 2021 годом общий объем доходов городского бюджета увеличился на 28,3% или 4,2 млрд рублей. Городская администрация ставит себе в зачет именно увеличение безвозмездных субсидий, дотаций и субвенций из вышестоящих бюджетов. Ведь, таким образом, немного софинансируя эти транши, можно куда больше потратить на благоустройство города, ремонт дорог, переселение горожан из аварийного жилья в новые дома. А уж построить школу или детсад при необходимых на это колоссальных суммах при нынешней модели бюджетных отношений можно только при участии региона или федерального центра. И это ведь целое искусство — выбить из Москвы больше денег. И мэрия в этом преуспела: расходы на реализацию в Липецке шести нацпроектов в прошлом году выросли по сравнению с 2021 годом в 1,5 раза, или на 1,3 млрд рублей.Если же говорить о собственных доходах, то давно почти иссяк источник, который выручал ранее — приватизировано или сдано в аренду почти все муниципальное имущество. По сути, остается всего одна возможность роста — увеличение для города норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, администрируемого правительством области. В прошлом году за счет такого шага собственные доходы городской казны выросли сразу на 944 миллиона. В связи с отменой в январе 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и переводом налогоплательщиков на другие системы налогообложения, в структуре собственных доходов стали набирать вес налоги, плательщиками которых являются субъекты малого и среднего бизнеса.Что касается неналоговых платежей, то в прошлом году они выросли сверх плана на 13%, составив 91 млн рублей. Выросли на 36,1 млн рублей доходы муниципалитета от арендных платежей за землю, на 17,7 миллионов — от размещения рекламных конструкций, на 25,5 млн рублей - от реализации муниципального имущества. При этом упали на 22 млн рублей доходы от негативного воздействия на окружающую среду.После выступлений чиновников слово взял всего один участник публичных слушаний, тот самый «раб Божий Владимир». Он усомнился в полезности расходов на муниципальные программы, в которых «своими деньгами и своими руками» не участвуют горожане (одна такая есть — это программа «Мой двор» с 1-процнентным софинансированием горожан, которая по итогам прошлого года была названа малоэффективной, —). По его словам — это деньги на ветер:— Хотелось спросить, сколько инвесторов и меценатов участвовали в этих программах? И имеют ли все названные цифры и суммы хоть какое-то отношение к человеческому счастью?После замечания о том, что на публичных слушаниях не присутствует «наш прекрасный мэр» и что решение о распределении бюджетных средств в Липецке принимают не горожане, а междусобойчик чиновников, Владимир Станский повторил свое предложение, которому, по его словам, вот уже как 10 лет: организовать проезд транспорта по улице Станционной для разгрузки трафика на кольце Трубного завода.