Общество

сегодня, 12:38

Эксперт публичных слушаний по исполнению бюджета Липецка восхитилась действиями мэрии

9 867
#бюджет
1

А вот обычный их участник, «раб Божий Владимир», усомнился в тратах на муниципальные программы, в которых «своими деньгами и своими руками» не участвуют горожане.

Загрузка плеера
Сегодняшние публичные слушания по отчету об исполнении муниципального бюджета за 2022 год в стенах Липецкого горсовета был самым унылым действом подобного рода. Кажется, к ним потеряли интерес все — и чиновники мэрии (на этот раз представленные в трех лицах), и депутаты, которых было также всего трое (с учетом ведущей заседание Светланы Бессоновой). Возможно, это случилось еще и потому, что сегодняшние публичные слушания совпали с последним звонком в школах, куда ушли и чиновники, и депутаты.

2bb5e6eb-2a9d-4573-bc3f-6fd1908159da.jpg

49f8db0c-7e27-4a6b-a1ff-81671ad0bd3a.jpg

Во время проведения публичных слушаний на отчет об исполнении бюджета не поступило ни одного замечания или предложения. Да и откуда им было взяться, если в горсовет не пришла россыпь некогда активных общественников. Горожан представлял разве что со второго захода прорвавшийся в горсовет известный своими перформансами Владимир Станский, скромно называющий себя рабом Божьим Владимиром. Впрочем, подкачал и он, в этот раз не взяв с собой никаких подарков для руководства мэрии — ни лыж, ни балалайки, ни деревянных ложек.

240a9a66-878d-4045-b447-ffa67bb30407.jpg

Читатели GOROD48 знают, как был исполнен бюджет Липецка в прошлом году: на 100,6% по доходам и на 94% - по расходам (мэрия не смогла освоить по муниципальным программам 1,1 млрд рублей). При этом за год доходы муниципалитета выросли с 14,1 млрд рублей до 19,3 миллиарда, а расходы — с 15 млрд рублей до 18,7 миллиардов. Если январь 2022-го для департамента финансов начинался с 350-миллионным дефицитом бюджета, то декабрь закончился с профицитом на 547 млн рублей (он сложился за счет неизрасходованных средств межбюджетных трансферов из вышестоящих бюджетов).

71b58035-4ac5-4d8d-bf9b-a73153b23527.jpg

Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова отметила, что структура поступлений в муниципальный бюджет на протяжении последних лет практически не изменилась: 34,7% в нем — собственные доходы и 65,3% — безвозмездные поступления из регионального и федерального бюджетов. Несколькими годами ранее, кстати, эта пропорция была чуть лучше — у муниципалитета было больше собственных доходов. Это отметила и эксперт публичных слушаний Виктория Кондраткова. Кандидат экономических наук заметила, что сейчас состояние городских финансов можно считать нормальный, но если мэрия сумеет увеличить хоть на немного собственные доходы, бюджет можно будет считать абсолютно устойчивым.

Собственные налоговые и неналоговые доходы в общем объеме бюджета составляют 6,6 млрд. рублей, безвозмездные поступления — 12,6 млрд. По сравнению с 2021 годом общий объем доходов городского бюджета увеличился на 28,3% или 4,2 млрд рублей. Городская администрация ставит себе в зачет именно увеличение безвозмездных субсидий, дотаций и субвенций из вышестоящих бюджетов. Ведь, таким образом, немного софинансируя эти транши, можно куда больше потратить на благоустройство города, ремонт дорог, переселение горожан из аварийного жилья в новые дома. А уж построить школу или детсад при необходимых на это колоссальных суммах при нынешней модели бюджетных отношений можно только при участии региона или федерального центра. И это ведь целое искусство — выбить из Москвы больше денег. И мэрия в этом преуспела: расходы на реализацию в Липецке шести нацпроектов в прошлом году выросли по сравнению с 2021 годом в 1,5 раза, или на 1,3 млрд рублей.

b0fdfc41-1f7e-492f-bed4-541b1995017d.jpg

Если же говорить о собственных доходах, то давно почти иссяк источник, который выручал ранее — приватизировано или сдано в аренду почти все муниципальное имущество. По сути, остается всего одна возможность роста — увеличение для города норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, администрируемого правительством области. В прошлом году за счет такого шага собственные доходы городской казны выросли сразу на 944 миллиона. В связи с отменой в январе 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и переводом налогоплательщиков на другие системы налогообложения, в структуре собственных доходов стали набирать вес налоги, плательщиками которых являются субъекты малого и среднего бизнеса.

e209e393-7a67-48c6-907d-53bb591ee168.jpg

Что касается неналоговых платежей, то в прошлом году они выросли сверх плана на 13%, составив 91 млн рублей. Выросли на 36,1 млн рублей доходы муниципалитета от арендных платежей за землю, на 17,7 миллионов — от размещения рекламных конструкций, на 25,5 млн рублей - от реализации муниципального имущества. При этом упали на 22 млн рублей доходы от негативного воздействия на окружающую среду.

После выступлений чиновников слово взял всего один участник публичных слушаний, тот самый «раб Божий Владимир». Он усомнился в полезности расходов на муниципальные программы, в которых «своими деньгами и своими руками» не участвуют горожане (одна такая есть — это программа «Мой двор» с 1-процнентным софинансированием горожан, которая по итогам прошлого года была названа малоэффективной, — Прим. GOROD48). По его словам — это деньги на ветер:

— Хотелось спросить, сколько инвесторов и меценатов участвовали в этих программах? И имеют ли все названные цифры и суммы хоть какое-то отношение к человеческому счастью?

После замечания о том, что на публичных слушаниях не присутствует «наш прекрасный мэр» и что решение о распределении бюджетных средств в Липецке принимают не горожане, а междусобойчик чиновников, Владимир Станский повторил свое предложение, которому, по его словам, вот уже как 10 лет: организовать проезд транспорта по улице Станционной для разгрузки трафика на кольце Трубного завода.
9 867
#бюджет
1

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Фауст

3 минуты назад
Надо это всё на туалетной бумаге писать..., посидел, почитал..., а дальше сами знаете что...
ответить

Автохам

14 минут назад
Илья, без комментариев)))
ответить

ЯРыдалъ

23 минуты назад
Илья, не надо кричать. Надо, как та девочка, которая на день рождения ямы по дворе торт испекла и в сеть видео выложила, сразу ремонтники нарисовались.
ответить

Илья

38 минут назад
Не докричаться до властей очень плохо ездят автобусы 24, 33, 324 в позднее время добраться до дома очень сложно с левобережья даже с пересадкой все на Доменщиков прет. Хотелось бы что бы рейс №33 в будни был на более позднее время чем рейс №33А с ЛТЗ.
ответить

ннн

41 минуту назад
Владимир молодец-бесцельно тратят
ответить

идея дня

44 минуты назад
национализировать и снова заставить приватизировать с выкУпоМ))
ответить

ЯРыдалъ

47 минут назад
РВС, есть трава в центре города-плохо, нет травы-где трава, всё в асфальт закатали:-)
ответить

РВС

52 минуты назад
Город зачуханный, трава в центре (!) города ( Театральный спуск, ул. Первомайская) не скошена! Как не стыдно!
ответить

Отлично

сегодня, 12:46
Владимир всё правильно сказал.
ответить
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
7
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

Контрафактный набор детской одежды с изображением персонажей из «Ну, погоди!» обошёлся в 40 000 рубл...
#контрафакт #авторские права
Контрафактный набор детской одежды с изображением персонажей из «Ну, погоди!» обошёлся в 40 000 рубл...

47 минут назад

Общество
Юридическая компания выплатит потребителю 92 000 рублей
#права потребителей #Роспотребнадзор
2
Юридическая компания выплатит потребителю 92 000 рублей

сегодня, 11:16

Общество
Более ста камер видеонаблюдения будут контролировать капремонт домов
Более ста камер видеонаблюдения будут контролировать капремонт домов

сегодня, 11:10

Общество
Последний звонок сегодня прозвучит для 12 тысяч девятиклассников и около 5 тысяч одиннадцатиклассник...
#последний звонок #школа
21
Последний звонок сегодня прозвучит для 12 тысяч девятиклассников и около 5 тысяч одиннадцатиклассник...

сегодня, 07:00

Общество
Сегодня в Липецке: последний звонок, магнитная буря и новые даты социальных выплат
#Сегодня в Липецке
7
Сегодня в Липецке: последний звонок, магнитная буря и новые даты социальных выплат

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: укушенный змеей, суд над украинцами и результаты проб воды на пляжах
#вечЁрка #суд #пробы воды
2
Липецкая вечЁрка: укушенный змеей, суд над украинцами и результаты проб воды на пляжах

вчера, 20:23

Общество