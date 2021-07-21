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Областной суд оставил без изменений приговор по делу о взятке в Дорожном агентстве Липецкой области
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хотя осужденный Андрей Яицкий и просил изменить приговор, считая его слишком строгим.
В областном суде рассмотрели апелляционные жалобы экс-заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Андрея Яицкого на ранее вынесенный ему приговор Советским районным судом Липецка, который приговорил его по обвинению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима, а также оштрафовал на 8,7 миллиона рублей.
Осужденный счел приговор слишком суровым. «Наказание не является соразмерным и справедливым по отношению к содеянному», – указал Андрей Яицкий в апелляционной жалобе. Как сообщает пресс-служба областного суда, он обратил внимание апелляционной инстанции на свое поведение во время следствия и суда, на полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников. Андрей Яицкий попросил снизить ему наказание до 3 лет лишения свободы условно. Также осужденный просил снизить ему размер штрафа до однократной суммы взятки – 2 миллионов 900 тысяч рублей.
Однако судебная коллегия Липецкого областного суда, изучив материалы уголовного дела, не согласилась с доводами апелляционных жалоб. Приговор Советского районного суда Липецка был оставлен без изменения.
Напомним, что Андрей Яицкий пошел на сделку со следствием, выполнил все условия соглашения, дал исчерпывающую информацию о своих сообщниках, активно способствовал расследованию, выдал оставшиеся у него деньги, полученные преступным путем. Он рассказал, что ООО «Системные решения» в декабре 2018 заключило с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» контракт по обслуживанию передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на 23,5 млн рублей. В сентябре 2019 года от заказчика в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» в порядке перевода в полном составе перешел весь отдел фотовидеофиксации правонарушений. Так заказчиком этого госконтракта стала возглавляемая Александром Павленко организация. Сразу же после этих пертурбаций директор коммерческой фирмы Юрий Тагильцев в октябре 2019-го передал директору ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» и его заместителю конверт с 50 000 рублями ко Дню дорожного хозяйства. И уже в тот же месяц чиновники и коммерсант пришли к соглашению о том, что ОКУ будет всячески содействовать «Системным решениям» в бизнесе и закрывать глаза на нарушения в исполнении госконтрактов, за что Павленко и Яицкий будут получать от предпринимателя в месяц по полмиллиона рублей взятки. С ноября 2019-го по июнь 2020-го руководители ОКУ получили от Юрия Тагильцева 2,9 миллиона рублей.
– Я не опасен для общества. Дайте мне шанс. Я нужен обществу и, прежде всего, своей семье. Хочу отмыться от грязи, которой я сам себя испачкал, – просил в своем процессе Андрей Яицкий.
Его дело рассматривалось в особом порядке. Исследование доказательств вины не проводилось, поскольку ранее Андрей Яицкий заключил досудебное соглашение и активно сотрудничал со следственными органами. В суде он полностью согласился с предъявленным ему обвинением.
Сейчас в Советском районном суде Липецка идет уголовный процесс по обвинению экс-начальник ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Александра Павленко в получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В отличие от Андрея Яицкого, он не пошел на поводу у предварительного следствия и отрицает свое соучастие в преступлении.
Осужденный счел приговор слишком суровым. «Наказание не является соразмерным и справедливым по отношению к содеянному», – указал Андрей Яицкий в апелляционной жалобе. Как сообщает пресс-служба областного суда, он обратил внимание апелляционной инстанции на свое поведение во время следствия и суда, на полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников. Андрей Яицкий попросил снизить ему наказание до 3 лет лишения свободы условно. Также осужденный просил снизить ему размер штрафа до однократной суммы взятки – 2 миллионов 900 тысяч рублей.
Однако судебная коллегия Липецкого областного суда, изучив материалы уголовного дела, не согласилась с доводами апелляционных жалоб. Приговор Советского районного суда Липецка был оставлен без изменения.
Напомним, что Андрей Яицкий пошел на сделку со следствием, выполнил все условия соглашения, дал исчерпывающую информацию о своих сообщниках, активно способствовал расследованию, выдал оставшиеся у него деньги, полученные преступным путем. Он рассказал, что ООО «Системные решения» в декабре 2018 заключило с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» контракт по обслуживанию передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на 23,5 млн рублей. В сентябре 2019 года от заказчика в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» в порядке перевода в полном составе перешел весь отдел фотовидеофиксации правонарушений. Так заказчиком этого госконтракта стала возглавляемая Александром Павленко организация. Сразу же после этих пертурбаций директор коммерческой фирмы Юрий Тагильцев в октябре 2019-го передал директору ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» и его заместителю конверт с 50 000 рублями ко Дню дорожного хозяйства. И уже в тот же месяц чиновники и коммерсант пришли к соглашению о том, что ОКУ будет всячески содействовать «Системным решениям» в бизнесе и закрывать глаза на нарушения в исполнении госконтрактов, за что Павленко и Яицкий будут получать от предпринимателя в месяц по полмиллиона рублей взятки. С ноября 2019-го по июнь 2020-го руководители ОКУ получили от Юрия Тагильцева 2,9 миллиона рублей.
– Я не опасен для общества. Дайте мне шанс. Я нужен обществу и, прежде всего, своей семье. Хочу отмыться от грязи, которой я сам себя испачкал, – просил в своем процессе Андрей Яицкий.
Его дело рассматривалось в особом порядке. Исследование доказательств вины не проводилось, поскольку ранее Андрей Яицкий заключил досудебное соглашение и активно сотрудничал со следственными органами. В суде он полностью согласился с предъявленным ему обвинением.
Сейчас в Советском районном суде Липецка идет уголовный процесс по обвинению экс-начальник ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Александра Павленко в получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В отличие от Андрея Яицкого, он не пошел на поводу у предварительного следствия и отрицает свое соучастие в преступлении.
5 1344
петро
череда
Гость
Ветеран умственного труда
Ой ой