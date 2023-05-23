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Мужчину без трусов сняли с карниза балкона на пятом этаже

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#спасатели #МЧС
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Для спасения липчанина использовалась пожарная автолестница.

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22 мая около 21:00 с карниза балкона пятого этажа дома №103/1 по улице Гагарина в Липецке спасатели МЧС сняли мужчину без трусов. На нем была только красная майка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в спасательной операции были задействованы пожарные и автолестница. 

— Сообщение о происшествии поступило в 19:33. На улице Гагарина сотрудники МЧС обнаружили передвигавшегося по вентиляции, а так же висевшего на краю балкона мужчину.  Спасатели пытались оказать ему психологическую помощь, просили самостоятельно прекратить опасные действия. Одновременно одна группа сотрудников МЧС использовала автолестницу, другая вошла в квартиру, — рассказали в областном управлении МЧС.

Примерно через час-полтора к дому приехала мать мужчины и она тоже уговаривала сына вернутся на балкон. Уже в присутствии женщины липчанина удалось спасти. Сотрудники МЧС передали его бригаде скорой помощи. 

По словам очевидцев, мужчина мог находиться в наркотическом опьянении.

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#спасатели #МЧС
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Комментарии (7)

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Елена

6 минут назад
Дык.., коммент огонь!))))
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Дык..

21 минуту назад
Протестует, а если зад голый ,то демократ
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Маруся

28 минут назад
Дык.., точно паук, как-то ухитрился не упасть. Таких надо деньгами наказывать за работу служб. Хотя у него возможно справка имеется.
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Протестует

29 минут назад
Если в красной майке - значит коммунист
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Липчанин.

32 минуты назад
А вы ещё говорите что в Липецке скучно и не весело
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Дык..

48 минут назад
Человек- паук просто в свой камуфляж не успел переодеться,а его уже схватили.
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Ванька Грозный

сегодня, 11:17
Красотища-то какая , лепота !!
ответить
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
7
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

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