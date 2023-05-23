Мужчину без трусов сняли с карниза балкона на пятом этаже

Для спасения липчанина использовалась пожарная автолестница.

22 мая около 21:00 с карниза балкона пятого этажа дома №103/1 по улице Гагарина в Липецке спасатели МЧС сняли мужчину без трусов. На нем была только красная майка.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, в спасательной операции были задействованы пожарные и автолестница.— Сообщение о происшествии поступило в 19:33. На улице Гагарина сотрудники МЧС обнаружили передвигавшегося по вентиляции, а так же висевшего на краю балкона мужчину. Спасатели пытались оказать ему психологическую помощь, просили самостоятельно прекратить опасные действия. Одновременно одна группа сотрудников МЧС использовала автолестницу, другая вошла в квартиру, — рассказали в областном управлении МЧС.

Примерно через час-полтора к дому приехала мать мужчины и она тоже уговаривала сына вернутся на балкон. Уже в присутствии женщины липчанина удалось спасти. Сотрудники МЧС передали его бригаде скорой помощи.По словам очевидцев, мужчина мог находиться в наркотическом опьянении.