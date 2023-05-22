Происшествия

58 минут назад

В Липецке осудили женщину, которая плюнула в свою сестру

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#суд #конфликт
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В Липецке осудили женщину, которая плюнула в свою сестру

Женщине назначено 80 часов обязательных работ и принудительное лечение.

Советский районный суд вынес приговор женщине, которая прямо во время процесса оскорбила свою сестру и даже плюнула в неё.

Напомним, осенью прошлого года службой судебных приставов по Липецкой области было возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней женщины, оскорбившей ответчика в зале судебного заседания.

В июле прошлого года, участвуя в суде в качестве истца по гражданскому делу по разделу имущества, женщина нарушала порядок. После того, как судья принял решение удалить истца из зала судебного заседания в связи с нарушением порядка заседания, она публично высказала в адрес ответчика - своей сестры оскорбления словами «воровка, ворует» и сопроводила их плевком в сторону второй стороны конфликта.

После этого судили уже саму эмоциональную женщину по части 1 статьи 314.1 УК РФ за неуважение к суду.

Подсудимая вину отрицала, утверждая, что слова, высказанные ею в адрес сестры, с которой она судится из-за имущества после смерти их матери, не являются оскорблением, а лишь констатацией факта. Также по словам подсудимой, она не могла плюнуть в лицо сестре, так как никогда не снимает платок, полностью покрывающий не только голову, но также нос и рот.

Между тем лингвистической экспертизой было установлено, что слова «воровка» и «ворует» являются оскорбительными, особенно с учетом того, что произнесены они во время судебного заседания в присутствии посторонних лиц. А присутствующие в зале в тот день судебный пристав и секретарь судебного заседания, как и сама потерпевшая, подтвердили факт плевка.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Советский районный суд вынес эмоциональной женщине обвинительный приговор за неуважение к суду: 80 часов обязательных работ и принудительное лечение у врача психиатра в амбулаторных условиях. Необходимость такого лечения установлена по заключению судебно-психиатрической комиссии.
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#суд #конфликт
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