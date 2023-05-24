Чтобы ЕГЭ не сорвали «телефонные террористы», липецкие школы проверят перед экзаменом

Организаторы итоговой аттестации обещают сделать всё, чтобы экзамены прошли в доброжелательной обстановке.

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У выпускников 9 и 11 классов начинается экзаменационная кампания. Девятиклассники уже сегодня сдавали первый ОГЭ, в 11 классах первый ЕГЭ: по географии, литературе и химии пройдет в пятницу, 26 мая.



Всего в этом году выпускные экзамены в Липецкой области предстоят почти пяти тысячам одиннадцатиклассников и более чем 12 тысячам девятиклассников.



Как рассказала сегодня и.о. начальника управления образования и науки Инесса Шуйкова, в Липецкой области организованы 34 пункта проведения экзаменов для выпускников 11-х классов и 61 пункт — для 9-х классов. Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья ППЭ созданы на дому, будут они работать и в организациях УФСИН. Все аудитории обеспечены всем необходимым: оргтехникой, компьютерами, бумагой.



Ковидные ограничение на экзаменах сняты. Каких-то больших, принципиальных изменений ЕГЭ в этом году не произошло. А все, что были, заранее доведены до учеников, педагогов и родителей. Например, в ЕГЭ по истории количество заданий увеличилось с 19 до 21, а время выполнения работы — с 180 до 210 минут.



По прежнему, чтобы получить аттестат, одиннадцатиклассникам потребуется сдать русский и математику, чтобы поступить в вуз — ещё и предметы по выбору. Самые популярные предметы для сдачи в 11 классе: обществознание, которое выбрали 2 458 выпускников, биология (её сдадут 839 человек), история (её выбрал 861 человек) и информатика (817 человек). За сдачей экзаменов будут следить 125 онлайн-наблюдателей.



Из новшеств: в этом году на ЕГЭ все задания будут поставляться по интернету прямо в аудитории, затем задания распечатают и раздадут детям прямо на месте, а после окончания экзамена выполненные работы будут сканироваться и также по интернету передаваться на проверку.



Эвакуировать участников ЕГЭ в случае звонков «телефонных террористов» не планируют. Для этого все школы перед экзаменами обследуют сотрудники УМВД, и во время проведения итоговой аттестации у зданий будут дежурить полицейские. Вход в пункт проведения — строго по паспорту ребёнка и через металлоискатель.



Из-за санкций многие иностранные производители софта ушли из России, но на ЕГЭ по информатике это не повлияет. Экзамен сдаётся в полностью автоматизированном режиме, и все необходимые программные продукты для сдачи этого экзамена предусмотрены на персональном компьютере участника ЕГЭ: электронная таблица, текстовый редактор, необходимые языки программирования — всё то программное обеспечение, что использовалось в образовательном процессе в школе. Кроме того, перед проведением ЕГЭ проходили тренировки.



Также Инесса Шуйкова ещё раз напомнила выпускниками и родителям, что самое главное — здоровье и комфортное психологическое состояние. Организаторы в свою очередь обещают сделать всё, чтобы итоговая аттестация прошла в доброжелательной обстановке.



— Уважаемые родители, пожалуйста, поддержите своих детей. Это важное испытание, но далеко не самое значимое в этой жизни, — обратилась к родителям выпускников Инесса Шуйкова.