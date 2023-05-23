«А теперь горбатый!» — трехлетнюю программу ремонта мостов мэрия начнет с моста на Советской

Вице-мэр Николай Дергунов рассказал GOROD48 о трехлетней программе ремонта липецких мостов. Она будет проводиться с помощью нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году начнется ремонт моста через Липовку на улице Советской.

— Мы сделали работу, до которой ранее в мэрии десятилетиями не доходили руки, и обследовали все городские мосты. Разработана соответствующая трехлетняя программа их ремонтов с помощью нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году, например, приступим к реконструкции так называемого горбатого или «сталинского» моста через реку Липовка по улице Советской, — сообщил GOROD48 вице-мэр Николай Дергунов.— Да, было такое мнение, — вспоминает Николай Дергунов. — Но мы пошли по другому пути. Мост 1948 года постройки мы отремонтируем в течение двух лет. Начнем в этом году, закончим в следующем. Соответствующий проект уже есть и сейчас проходит госэкспертизу. Он предусматривает замену опор. Поэтому мы перекроем мост наполовину, как это было в случае ремонта моста через Каменный лог или в случае с Сокольским мостом. Так что транспорт по горбатому мосту ходить будет, но только по двум полосам — туда-сюда.— Это вопрос не мой, а департамента градостроительства и архитектуры. Но, думаю, что у моста останется исторический вид.— Да, конечно. В следующем году по такому же сценарию, как с горбатым мостом, начнем ремонт моста на улице Октябрьской. Закончим его в 2025-м. Мост через ту же Липовку на улице Первомайской будем капиталить в 2024-2025 годах. В наших планах — и ремонт моста на улице Фрунзе.— Мы совместно с РЖД нашли вариант его спасения. Эксперты пришли к выводу, что металлическая конструкция моста прогибается под тяжестью контактного провода железной дороги. РЖД пошло нам навстречу и за свой счет уберет контактную сеть с моста. Без такой дополнительной нагрузки мост еще послужит. Да и его реконструкция обойдется дешевле городскому бюджету. Сейчас мы занимаемся проектированием ремонта этого моста — наша задача оставить этот путь липчанам.— Управление главного смотрителя провело аварийный ремонт моста на улице 40 лет Октября. Мы хотим сделать его полностью безопасным для горожан. Могу сказать, что сейчас мы рассматриваем возможность привлечения внебюджетных средств для его капитального ремонта. Думаем, что делать с мостом по улице Второй Карла Либкнехта.— Ситуация, конечно, неприятная. Муниципальным контрактом не была предусмотрена замена всех плит перекрытия пешеходной зоны моста, а только тех, которые, по мнению проектировщиков, нуждаются в замене. Почему одна из плит после ремонта разломилась надвое — установят эксперты. Пока у нас две версии: коррозия металла в железобетоне или же сдвиг конструкции от вибрации — асфальт на узкой пешеходной дорожке подрядчик уплотнял не катком, а виброплитой. Также мог сыграть свою роль взрыв газа, который вытек из баллона в ноябре во время ремонта моста.— Подрядчик, ООО «Космос», выполняет не капитальный ремонт Октябрьского моста — на него в городском бюджете не было средств. Проект предусматривает продление ресурса безопасной эксплуатации моста. Именно поэтому строители меняют не все плиты перекрытия, а только те, которые сочли аварийными проектировщики и те, которые оказываются аварийными при снятии с старого слоя асфальта. Если же говорить о паводке, то руководство компании уже передало нам документацию, в том числе полученную от синоптиков, в которой идет речь о форс-мажоре. Из-за весеннего разлива реки, действительно, строители не сумели выполнять работы по усилению конструкций в подмостовой зоне. Это — объективная причина. Поэтому на городском оперштабе будем обсуждать необходимость увеличения срока исполнения контракта.— Нет, этого не случится. Концессионер, компания «Мовиста-Регионы Липецк», в этом году не зайдет на Октябрьский мост. По концессии будут менять трамвайные рельсы и контактный провод, как вы сказали, в Левобережном районе, на улицах Чехова, 3 Сентября, Краснозаводской. Поэтому на работу подрядчика на Октябрьском мосту концессия не отразится. Также в планах компании «Моависта-Регионы-Липецк» на этот год — реконструкция путей по улицам Полиграфической, Меркулова, Катукова, проспекта 60 лет СССР.