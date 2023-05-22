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Экс-главу Дорожного агентства Липецкой области снова судят
Советский районный суд рассматривает дело Александра Павленко, обвиняемого по части 6 статьи 290 УК РФ за получение должностным лицом лично и через посредника взятки за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица.
Напомним, речь идёт о громкой взятке в Дорожном агентстве Липецкой области. По версии следствия, генеральный директор общества ООО «Системные решения» Юрий Тагильцев передал должностным лицам ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» взятки за содействие в заключении государственного контракта на 23,5 миллиона рублей по обеспечению работы передвижных комплексов фотовидеофиксации. Следствие полагает, что директор ОКУ Александр Павленко и его заместитель Андрей Яицкий договорились с коммерсантом, что будут всячески помогать его бизнесу и закрывать глаза на нарушения в исполнении госконтрактов за полмиллиона рублей в месяц. Эти деньги Павленко и Яицкий договорились делить пополам. Следствие считает, что с ноября 2019-го по июнь 2020-го Александр Павленко и Андрей Яицкий получили как лично от Юрия Тагильцева, так и через посредника — начальника отдела фото-видеофиксации Дмитриева взятку на общую сумму 2,9 миллиона рублей.
Экс-заместитель директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Андрей Яицкий, заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, ранее был приговорен четырем годам строгого режима со штрафом в размере 8,7 миллиона рублей и лишением права занимать должности в органах власти и подведомственных им учреждениях. Андрей Яицкий пытался оспорить свой приговор в Липецком областном суде, но сделать этого ему не удалось. Находясь в колонии, Андрей Яицкий заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и принял участие в СВО. После тяжелого ранения он был помилован.
Александр Павленко приговором Советского суда был осужден на 8,5 года со штрафом в размере 3-кратной суммы взятки — 8,7 миллиона рублей. Летом прошлого года этот приговор был отменен областным судом, а самого Павленко освободили из-под стражи и отпустили под подписку о невыезде.
В апелляционных жалобах Александр Павленко указал, что считает неправильной квалификацию его действий по части 6 статьи 290 УК РФ, и отметил, что в материалах дела отсутствуют прямые доказательства, указывающие на совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Он счёл приговор чрезмерно суровым.
В жалобе он привёл несколько примеров. Так, он считает, что вывод суда о получении им лично и через посредника взятки в 2 900 000 рублей за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, входящих в его служебные полномочия и которым он мог способствовать в силу своего должностного положения, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела.
Павленко отметил, что он признает лишь факт получения 200 000 рублей 26 мая 2020 года. Больше он никаких денег не получал, не вступал в предварительный сговор, не получал денег за исключением признанной им суммы, но, несмотря на отсутствие доказательств его вины, суд необоснованно пришел к обратному выводу.
Так же он указал, что судом первой инстанции не были исследованы доказательства, положенные в обоснование обвинительного приговора, а именно: постановление администрации, ответ на запрос органа следствия, полученный из областного управления дорог и транспорта и ряд других.
Областной суд согласился с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона при вынесении обжалуемого приговора. Так, при изучении аудиозаписи судебного заседания от 8-12 апреля 2022 года установлено, что содержание оглашенного судьей Устиновым текста приговора в отношении Александра Павленко существенно отличается от текста приговора, имеющегося в материалах уголовного дела.
В результате дело было передано на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции в ином составе суда.
3 марта 2023 года зампрокурора Советского района Липецка в очередной раз утвердил обвинительное заключение в отношении 46-летнего Александра Павленко по части 6 статьи 290 УК РФ.
Сейчас дело Павленко снова рассматривает Советский суд. Сегодня допрашивали свидетелей — одного из трёх заместителей директора Дорожного агентства Липецкой области с 2019 по 2021 годы и начальника отдела размещения госзаказов.
Оба свидетеля уже плохо помнят события и свои показания трёхлетней давности, поэтому их зачитывали по материалам обвинительного заключения.
В частности, рассматривались вопросы переплаты исполнителю контракта в один из периодов связи с невозможностью его исполнения из-за ковидных ограничений (по уверениям свидетеля, позже был произведён перерасчёт и ошибка устранена), а также каким образом готовилась контрактная документация на конкурс, победу в котором одержало ООО «Системные решения».
НКВД