17-летний подросток обокрал пьяного, а потом снял с его счета деньги и проиграл их в казино

Юному липчанину предъявлено обвинение в двух кражах. Его дело вскоре рассмотрит суд.





Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 17-летнего подростка, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная из одежды потерпевшего»), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).



По данным следствия, ночью 4 марта этого года, подросток заметил спящего на улице Зои Космодемьянской мужчину. Он украл у пьяного телефон, в чехле которого нашел банковскую карту. Деньги с карты— 15,5 тысячи рублей — подросток перевел на счет онлайн-казино и полностью их проиграл.



«В результате противоправных действий обвиняемого потерпевшему причинен ущерб на общую сумму более 20 тысяч рублей. Вину в совершении краж подросток признал, написав явку с повинной», — рассказали в областном управлении следственного комитета.



Как оказалось, подросток уже привлекал внимание полиции и состоял на профилактическом учете.



