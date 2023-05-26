Мэрия решила приватизировать МУП «Липецкпассажиртранс»

Чиновники уверили депутатов горсовета, что крупнейший перевозчик Липецка останется в муниципальной собственности.

На заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты рассмотрели предложение мэрии о включении в прогнозный план приватизации МУП «Липецкпассажиртранс».— Мы обязаны или реорганизовать, или ликвидировать все МУПы к 1 января 2025 года по указу президента России, — напомнила депутатам начальник городского управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева.Это, кстати, уже не первый заход на приватизацию крупнейшего муниципального перевозчика. Представляем краткую хронологию этого процесса.В первый раз о приватизации «Липецкпассажиртранса» мэрия заявила в августе 2018 года. Сделано это было тогдашним первым вице-мэром Дмитрием Аверовом. Он сообщил, что предприятие убыточно — на его долю приходится лишь 41% городских маршрутов, большая часть из которых нерентабельна. При преобразовании МУПа в АО мэрия предложила оставить сто долей общества муниципалитету с возможностью получения от него дивидендов для городского бюджета вместо вечных просьб о субсидиях. Кроме того, за счет ухода от 44-го ФЗ о госзакупках предприятие могло бы более гибко обращаться с финансами и привлекать банковские кредиты.Тогда ни профильная комиссия горсовета, ни сессия эти предложения не поддержали. Депутаты заявили, что форма собственности никак не может влиять на доходы предприятия, отправив план акционирования «Липецкпассажиртранса» на доработку в мэрию.В сентябре того же года приватизацию МУП «Липецкпассажиртранс» в горсовете уже назвали распилом после того, как дептранс мэрии сообщил, что будущее АО сможет распродать до 49% долей, оставив за муниципалитетом контроль за этим перевозчиком. Депутат, член КПРФ Николай Быковских заявил, что чиновники в итоге «продадут за копейки акции нужным людям», что «после акционирования часть акций «Липецкпассажиртранса» может оказаться в собственности известных и неизвестных частных лиц». В ответ спикер горсовета Игорь Тиньков наехал на молодого парламентария всем своим депутатским авторитетом:— Фантазер! Вам бы книжки писать, как говорил герой фильма «Место встречи изменить нельзя». Какая чудовищная некомпетентность! При приватизации сто процентов акций будут принадлежать муниципалитету. И здесь, в горсовете, мы вместе будем решать их судьбу! И я буду голосовать за продажу части акций этого предприятия лишь тогда, когда оно станет доходным. Профильтруйте, наконец, всю кашу в своей голове!И хотя тогда депутаты большинством голосов включили мэрии зеленый свет, администрация Сергея Иванова поставила процесс приватизации МУПа на ручной тормоз.Вновь предложила акционировать «Липецкпассажиртранс» в декабре 2019 года команда нового мэра Евгении Уваркиной. Председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил депутатам, что к приватизации муниципального автобусного парка все готово. Тогда балансовая стоимость предприятия превысила 1,1 млрд рублей, а стоимость чистых активов МУПа — 690 миллионов рублей (на 464,8 миллиона больше, чем в утвержденной ранее редакции плана приватизации). В бухгалтерской отчетности муниципального перевозчика были отражены все закупки техники последних лет — 80 автобусов и пять электробусов общей стоимостью 701 млн рублей.А в октябре 2020 года в интервью Евгении Уваркиной GOROD48 мэр сообщила, что ищет инвестора для МУП «Липецкпассажиртранс».После этого возникла длительная пауза. На предприятии сменилось несколько директоров и случалось, что муниципальный перевозчик едва избегал процедуры банкротства. Однако сейчас парк автобусов МУПа не сравнить с тем, который был при мэре Иванове.— Автобусный парк «Липецкпассажиртранса» — один из самых молодых в стране, но мы продолжаем его обновлять. Средний возраст муниципального транспорта теперь — менее четырех с половиной лет, и это наше достижение, — сказала о состоянии предприятия накануне прошедших новогодних праздников глава города.С тех пор активы предприятия стали еще лучше. Напомним, что в прошлом году Липецк в числе немногих городов России получил по программе «Чистый воздух» из федерального бюджета безвозмездный транш в 1,3 млрд рублей на обновление автопарка. В 2022 году за счет этих денег были куплены 25 новых газомоторных «ЛиАЗов», в этом году — еще 46. Сэкономленные на торгах 150 млн рублей будут потрачены на приобретение еще девяти газомоторных автобусов.По самым последним данным, озвученным в горсовете, балансовая стоимость МУПа составляет без малого 1,5 млрд рублей, а стоимость его чистых активов — миллиард. Так что сегодняшний «Липецкпассажиртранс» выглядит весьма соблазнительным активом перед акционированием предприятия, которое может состояться при положительном решении сессии Липецкого горсовета, назначенной на 30 мая.В последний раз, кстати, сопоставимое по капиталу акционерное общество создавали в Липецке в 2004 году. Тогда в городе появился ЛГЭК. В прошлом году компания прекратила свое существование через распродажу мэрией ее последних активов.