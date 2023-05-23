«28 камер по периметру лагеря»: в Липецком горсовете обсудили детский отдых

Этим летом в загородных и пришкольных лагерях отдохнет каждый пятый школьник.

Сегодня членам постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета рассказали об организации летнего детского отдыха.



Организованный отдых школьников начался уже в марте. Тогда в трехдневную смену в 1-й гимназии отдохнули участники профильной театральной смены «Живые лица», 200 детей и подростков, обучающихся в театральных студиях школ Липецка. В этот четверг, 25 мая, начнется профильная смена «Новые горизонты» для 100 призеров и победителей конкурсов дополнительного образования — до 3 июня они будут отдыхать в единственном оставшемся в муниципальной собственности лагере «Солнечный». Первый же официальный массовый заезд в этот лагерь детей и подростков состоится 5 июня. В «Солнечном» таким образом, отдохнут до конца августа 720 школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Полная стоимость путевки на 21 день — 34 830 рублей. Половина этой суммы — средства родителей, половина — доплата из горбюджета. Цена пятиразового суточного питания в «Солнечном» — 470 рублей.



— Обеспечивать безопасность детей будут 28 камер по периметру лагеря и ЧОП «Рубеж», — сообщила депутатам председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.



Уже 1 июня откроются 62 пришкольных лагеря отдыха. В 15-дневных сменах летом отдохнут 7 860 детей. Их будут кормить на 130 рублей в день. Отдохнут в таких лагерях в первую очередь ученики начальной школы и льготники: сироты, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, инвалиды, члены многодетных и малообеспеченных семей, дети-жертвы вооруженных конфликтов, те, что растут в семьях беженцев. Продолжится практика проведения профильных лагерей с дневным пребыванием профориентационной направленности в школах № 61 и № 68. Дети получат азы работ по малярному делу, навыки отделочников, столяров, поваров, сварщиков, графического дизайна, парикмахеров, кройки и шитья, робототехники. По итогам смены школьникам предстоит защита проектов по выбранным специальностям. Все участники проекта получат сертификаты.



Финансирование оздоровительной кампании этого года обойдется бюджету города в 16,5 млн рублей. Оздоровительная кампания охватит более 11 тысяч учеников 1-9 классов, или каждого пятого школьника. Отвечая на вопрос депутата Евдокии Бычковой (похваставшейся своими внуками, отдыхающими в частных лагерях с ценой путевки в 50 тысяч рублей) о том, много это или мало, Светлана Бедрова прямо не ответила, просто посетовав на то, что сколько выделено денег на летний отдых, столько на них детей и оздоровят:



— Потребности в детском отдыхе есть, но не хватает путевок. Надеемся на «Прометей», который после реконструкции должен решить проблему. Этот лагерь, надеюсь, станет одним из лучших в стране.



Присутствовавший на встрече руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Коротков сообщил, что основной фактор риска — санитарно-техническое состояние загородного лагеря «Солнечный» — снят. К сезону отремонтирован один из его пяти корпусов, на остальные работы потрачено еще два миллиона рублей. Главного санитарного врача региона волнует корь: Липецкая область, по его словам, находится в кольце территорий, где зафиксированы вспышки этого инфекционного заболевания. «Наши рекомендации в мэрии услышали: персонал лагеря будет привит от кори». А еще сотрудники РПН провели беседы с поставщиками питания в детские лагеря, пообещав строжайший контроль над рационом и качеством блюд.



— В пришкольных лагерях дети всегда получали больше овощей и фруктов, чем во время обучения. Меню в лагерях будет каким? Мы же говорим об оздоровлении, а не просто об отдыхе, — поинтересовалась депутата Светлана Тюнина, директор 3-го лицея.



Светлана Бедрова сообщила, что меню для лагерей разработано и согласовано. В него включено больше овощей и фруктов, чем подавали к столу школьников во время занятий.