Здание профилактория в Военном городке оценили в 1 рубль

Такова остаточная стоимость объекта культурного наследия 1971 года постройки.

На заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты включили в план приватизации уже третий после бани и недостроенного здания рембазы объект Военного городка — бывший профилакторий 1917 года постройки.Как выглядит сейчас это здание, кстати, объект культурного наследия, хорошо видно по этим фотографиям: руина! Трехэтажный кирпичный дом (первый из его этажей, цокольный, находится ниже уровня земли), по словам начальника управления имущественных и земельных отношений мэрии Веры Андреевой, не раз горел, но на состояние профилактория не обращал никакого внимания его собственник, Минобороны. От него, по сути, остались только внешние стены. Поэтому остаточная стоимость здания, которое вместе со всеми строениями Военного городка с начала года является муниципальной собственностью, — всего 1 рубль.Однако в планах мэрии — продать эти руины как можно дороже и как можно скорее. Если профилакторий останется на балансе города, то на его охрану потребуется по 180 тысяч рублей в месяц.Депутаты узнали о схеме будущей приватизации здания, которое по документам Минобороны проходило как «дом жилой». Рыночный оценщик определит его цену. Потом здание выставят на аукцион. Кто даст за него больше денег, тот его и купит. Но с условием сохранения фасада, ведь это же все же объект культурного наследия. Новый собственник сможет использовать здание как ему захочется: под жилой дом, под ресторан, под музей, под гостиницу. Кстати, здание профилактория находится на земельном участке, предназначенном под многоэтажную застройку.То, что такие руины могут стоить больших денег, показала история продажи другого исторического здания в Военном городке, кирпичной бани. Собственник в конкурентной борьбе купил полуразваленное здание за 30 миллионов рублей.Что появится на месте бани, к которой пока ее владелец и пальцем не прикоснулся, в мэрии не знают.