Постой, паровоз, не стучите, колеса…

На время ремонта подмостовой зоны Сокольского моста в створе железной дороги РЖД будет останавливать движение товарняков.

Сегодня вице-мэр Липецка Николай Дергунов, председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев и начальник управления главного смотрителя Липецка Юрий Лесных проинспектировали ремонт Сокольского моста. И в первую очередь их интересовали работы, которые не видны водителям,— в «изнаночной», подмостовой зоне.Представитель подрядчика, начальник отдела капремонта ООО «Инфитини групп» Сергей Костин, рассказал проверяющим, что рабочие почти закончили восстановление защитного слоя бетона на опорах, ригелях и пролетных строениях, но пока не могут приступить к защите конструкций моста, нависающих непосредственно над железнодорожными путями.— Работы придется вести в опасной зоне — контактный провод над путями находится под напряжением в 27 тысяч вольт. Также тут постоянно ходят поезда. Поэтому мы сейчас согласовываем с РЖД графики наших работ в этой зоне. После того, как будет получена отмашка от железнодорожников, которые обещают давать нам окна, в которые не будут ходить поезда и когда будет обесточен контактный провод, темпы работ под мостом возобновится. В ближайшие две-три недели мы получим все необходимые нам допуски, — отрапортовал Сергей Костин.Удивительное дело — даже в присутствии такой делегации из мэрии под мостом и на нем журналисты насчитали едва ли с десяток строителей. При всем при этом председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев сообщил СМИ, что все идет по плану. Что компания установила четверть сплошного ряда железобетонных блоков в пешеходной зоне (что убережет мэрию от репутационных потерь, как в случаев с провалом пешеходной дорожки на свежеотремонтированном мосту через Каменный лог на улице Терешковой) и что подготовила плиты перекрытия для последующего восстановления деформационных швов. Как только дорожники разберутся с этими самыми швами (стыками между конструкциями, предназначенными технологически для уменьшения нагрузок в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха), на закрытой для транспорта части моста накатают три слоя асфальтобетона.— Когда будет открыта для движения машин эта часть моста, на которой мы с вами находимся, и работы начнутся на второй его половине? — спросил GOROD48 у заказчика, начальника УГС мэрии Юрия Лесных.— Планируем, что это случится через полтора месяца, — ответил он.Напомним, что Сокольский мост стал первым объектом ремонта этого года в Липецке по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация приступила к работе в начале марта, а сдать объект должна в декабре.