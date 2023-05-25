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сегодня, 11:52

«Нам сказали, что дедушка умрет от алкоголя. Но он умер от не оказанной медицинской помощи»

14 2765
#медицина
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«Нам сказали, что дедушка умрет от алкоголя. Но он умер от не оказанной медицинской помощи»

Родственники умершего в больнице 68-летнего липчанина просят Следственный комитет разобраться в действиях врачей.

68-летний житель Липецка Сергей Зорин умер 19 мая в больнице скорой медицинской помощи, куда попал днем ранее. Его родственники считают, что если бы фельдшер скорой помощи и врачи клиники спасали его жизнь, а не зацикливались на состоянии алкогольного опьянения, в котором он получил травму, то Сергей Зорин был бы жив.

Вот как описывала ситуацию Татьяна Зорина, жена умершего мужчины.

— 18 мая Сергей упал на лестнице дома, в котором мы живем, и ударился о ступеньки головой. Это случилось на глазах наших соседей. По вызову приехала скорая помощь, бригада №992. Фельдшер собрала анамнез, приоткрывала веки и дергала за ворот мужа, который находился без сознания. Я не скрывала, что Сергей находился в состоянии алкогольного опьянения, но то, что было потом, поразило меня и моих родственников. Фельдшер сказала, что таких алкашей они везут в наркологический диспансер. И, собственно говоря, уложив небрежно Сергея на каталку, так и сделала. Мне стало плохо с сердцем, соседи просили дать мне успокоительное, но фельдшер эти просьбы проигнорировала. Но я все же поехала с мужем в наркологию. По пути ему не оказывали никакой помощи, несмотря на мои слезные просьбы.

Татьяна Зорина говорит, что в наркологии во время осмотра врачом у мужа изо рта пошла кровь. Женщина уверяет, что фельдшер скорой помощи даже не сказала врачу о черепно-мозговой травме Сергея. Врач наркодиспансера заметил, что фельдшер не проводила никаких манипуляций с пациентом, даже не измеряла ему давление — куртка ее мужа и рукава его рубашки оставались застегнутыми. В наркологии предположили, что у находящегося без сознания мужчины желудочно-кишечное кровотечение и отправили «скорую» в дежурную по Липецку больницу скорой медицинской помощи.

— Скорая ехала не быстро, судя по спидометру, несмотря на то, что я просила прибавить газу. Сергей вдруг захрипел, но фельдшер это проигнорировала. В приемном покое БСМП изо рта мужа продолжала идти кровь, но врачи долго к нему не подходили. Наконец, к нему вызвали хирурга, который исключил диагнозы, поставленные в наркологии, путем проведения манипуляций, анализов и процедур. Ко мне в больницу к этому времени приехала дочь Татьяна с мужем. Мы просили врачей обратить внимание на голову Сергея, который пришел в сознание. Но после того, как его стошнило кровью, он опять отключился. Сергея осмотрел токсиколог и, ничего не сказав, ушел. А у мужа тем временем начали синеть руки и западать губа. Врачи продолжали бездействовать, не обращая внимания на наши просьбы и мольбы. Потом муж и вовсе перестал дышать. Мы стали просить сделать что-нибудь и спасти Сергея, но нас игнорировали. В конце концов Сергея увезли в реанимацию. На мой вопрос, умер ли он, врач сказал, что не умер, но умрет от алкоголя, — говорит Татьяна Зорина.

О том, что было потом, GOROD48 рассказала Алина Жукова, внучка Сергея Зорина:

— В течение ночи и утра никто не давал никакой информации. Лишь в 10 утра нам стало известно, что дедушка в тяжелом состоянии, что у него черепно-мозговая травма. Он умер в 11 часов 19 мая. Причинами его смерти патологоанатомы назвали отек головного мозга, внутричерепную травму и травму вызванную тупым предметом — очевидно, речь идет о ступеньке, о которую дедушка ударился головой.

По словам Алины Жуковой, ее дедушка умер из-за нерасторопности фельдшера скорой помощи, которая вместо того, чтобы везти получившего травму человека в больницу, повезла его в наркологию. Так было потеряно драгоценное для реанимации время. Также, по мнению внучки умершего, Сергею Зорину не уделили должного внимания в приемном покое БСМП.

— Наша семья уже подавала жалобу на действия бригады скорой помощи. В Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области нам ответили, что провели внутреннее расследование и не нашли вины фельдшера. Сегодня мы идем на встречу с руководством БСМП, после чего — с заявлением в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела на медиков по статье 124 УК РФ — за неоказание помощи больному, — сказала Алина Жукова.

В ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» эту ситуацию не прокомментировали, сославшись отсутствие главного врача. В больнице скорой медицинской помощи сообщили, что родственники Сергея Зорина не сообщили персоналу о полученной им черепно-мозговой травме. По словам заместителя главного врача клиники Галины Пановой, пациент был в состоянии алкогольного опьянения, в бессознательном состоянии. После обследования его отправили в реанимацию, где он и скончался. «Основные претензии родственников умершего были к бригаде скорой помощи», - сказала начмед БСМП.
14 2765
#медицина
5

Комментарии (14)

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Я

45 минут назад
Пьянству-бой
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Ау

47 минут назад
Старики да и молодежь исключите из рациона алкоголь
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Буквоед

48 минут назад
Сценаристы сериалов отдыхают!Слезу вышибает!Старый алкаш допился до потери сознания,а виноваты врачи!Еще про рыдающих внуков поподробнее напишите!
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Правда

50 минут назад
Всему виной алкоголь
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Да

51 минуту назад
68лет разве можно так пить
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Соседка

52 минуты назад
Допился,и кто-то виноват!Раньше жене надо было лечить.Пожадничала?Вот и получай!
ответить

Ну да

54 минуты назад
В скорой работают особенные люди. Не иначе. Сталкивались с их работой не так давно. До сих пор проклинаю ту женщину, которая заставила переодеваться умирающего больного. Никогда не забуду
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ваха

55 минут назад
Зато подъёмные платят ковидные зарплату бешеные а они как были вот как собаки так и остались
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Гость

сегодня, 12:27
Врачи своего всегда выгородят, это тоже своего рода мафия.
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+

сегодня, 12:26
Не медицина, а цирк-шапито... Выкрутятся. Им не впервые.
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