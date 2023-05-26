Общество

сегодня, 11:06

«С репетитором и божьей помощью»: начался основной период ЕГЭ

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#ЕГЭ #ГИА #школа
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В школе №9 Липецка 53 выпускника сегодня сдают географию и 154 – литературу.

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26 мая экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников началась с экзаменов по географии, литературе и химии. Сегодня в Липецкой области работают 15 пунктов проведения экзаменов.

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В школе №9 Липецка 53 выпускника сегодня сдают географию и 154 – литературу. По словам директора школы Нины Огневой, пункт проведения экзамена перед ЕГЭ обследовали кинологи. Поэтом всё должно пройти в штатном режиме.

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— Ямб, хорей и амфибрахий, — повторяет прямо перед входом в пункт проведения экзамена выпускница гимназии №1 Диана Лотыш. — Страшно: очень мало времени, боюсь всё не успеть. Готовилась с репетитором и божьей помощью… А сегодня ночью спала с конспектом под подушкой. Надеюсь, поможет!

— Литература нужна мне для поступления на дизайнерский факультет, а туда решила идти, потому что закончила художку, что пропадать? К литературе интереса нет, но надо! На экзамене больше всего боюсь не успеть всё сделать, а ещё речевых ошибок… — Признаётся Алина Калабина из гимназии №1.

Ксения Леонова и Никита Исаев из школы №5 пришли на экзамен по географии в парадной кадетской форме. На ЕГЭ как на праздник!

— Главное, чтобы вариант несложный попался! Надеемся, что повезёт, — говорят ребята.

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Как рассказала первый заместитель начальника регионального управления образования и науки, председатель государственной экзаменационной комиссии Липецкой области Cветлана Кирина, основные особенности этой экзаменационной кампании связаны с технологическими нововведениями: впервые контрольно-измерительные материалы будут получать по интернету прямо в аудиториях, сканировать результаты выполненных работ будут там же. Это призвано усилить информационную безопасность экзамена и создаёт равные условия для всех детей по всей стране.

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Чтобы всё прошло как надо, организовано межведомственное взаимодействие не только с полицией, но и с энергетиками. Плановых отключений электроэнергии точно не будет, а на случай аварии подготовлены резервные источники питания.

По прежнему ребят на входе досматривают с металлоискателями. Пищат. Одну девочку попросили разуться: прямо как в аэропорту, когда ищут наркотики: слишком толстая подошва на обуви оказалась!

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Ещё одного выпускника не пропускают с шоколадными конфетами в прозрачном зип-пакете. Проверяющие зачем-то разрезали ножницами этот пакет.

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18-летняя Юлия Сесина из лицея №44 и вовсе надеялась пройти на ЕГЭ с мобильным телефоном.

— У меня справка от врача есть, — настаивает одиннадцатиклассница.

Девушка убеждает проверяющих: у меня диабет первого типа, мне нужно уровень сахара измерять. Но ни телефон, ни глюкометр, ни даже обезболивающие таблетки взять с собой в аудиторию не разрешили. Если понадобится — выпускница сможет спуститься вниз к организаторам в штаб проведения ЕГЭ.

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Как сообщили в пресс-службе управления образования и науки, всего в Липецкой области сегодня 101 выпускник проверит свои знания по географии. ЕГЭ по географии включает 31 задание. Экзамен продлится 3 часа. При выполнении заданий можно использовать линейку для измерения расстояний по топографической карте, транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по топографической карте и непрограммируемый калькулятор. На ЕГЭ нельзя пользоваться атласами.

На ЕГЭ по литературе зарегистрировался 221 участник. Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает 12 заданий. На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 3 часа 55 минут. Участники экзамена могут пользоваться орфографическим словарем.

Экзамен по химии сдают 565 выпускников. Работа состоит из двух частей, включающих 34 задания. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа. При выполнении работы можно использовать таблицу Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжение металлов.

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Свои результаты участники экзаменов 26 мая узнают не позднее 13 июня.

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#ЕГЭ #ГИА #школа
4

Комментарии (6)

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Как гость
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Наталья

35 минут назад
Просто нет слов! Сделали из этих экзаменов очередное шоу!
ответить

Гость

сегодня, 11:38
Чем "билеты" не угодили?
ответить

Гость

сегодня, 11:36
Когда уже этот "ужас" отменят, сколько можно издеваться?
ответить

...

сегодня, 11:28
Бедные дети!
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Страх

сегодня, 11:19
и ужас !
ответить

Наблюдатель

сегодня, 11:18
Удачи ребятам!
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