17-летнего юношу задержали с наркотиками

У него изъяли метилэфедрон общей массой 0,99 грамма.

19 мая сотрудников в Советском округе Липецка внимание сотрудников ППС привлек молодой человек. При общении с полицейскими он заметно нервничал.Полицейские заподозрили, что юноша может иметь при себе запрещенные вещества и доставили его в дежурную часть, где в ходе личного досмотра у 17-летнего жителя Долгоруковского района обнаружили сверток с белым веществом внутри. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, экспертиза показала, что изъятое вещество содержало в своем составе метилэфедрон общей массой 0,99 грамма.«За совершение аналогичных преступлений сотрудниками ППС были задержаны еще трое липчан в возрасте от 29 до 39 лет, хранивших при себе синтетические наркотические вещества общей массой 1,02 грамма. На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавляют в полиции.Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции этих статей предусматривают по части 1 — до трёх лет лишения свободы, по части 2 — до десяти лет.