Общество

55 минут назад

В Липецком горсовете призвали принудительно заставить бизнес принимать подростков летом на работу

12 387
#трудоустройство
1
В Липецком горсовете призвали принудительно заставить бизнес принимать подростков летом на работу

Сейчас школьники зачастую подрабатывают без официального трудоустройства.

Этим летом департамент образования мэрии Липецка собирается трудоустроить более 3,5 тысячи школьников. Кто-то из них будет работать в школах и детсадах за счет штатных и временных рабочих мест, кому-то получится устроиться за счет целевых субсидий из городского бюджета на коммерческие предприятия. Об этом руководитель ведомства Светлана Бедрова сообщила членам постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета.

35d280bd-9c82-4a2e-9827-511024513995.jpg

— Эта деятельность позволяет создать условия для трудового воспитания подростков и формирования у них позитивных социальных навыков. В приоритетном порядке трудоустраиваются дети льготных категорий: сироты, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей, члены многодетных и малообеспеченных семей, дети жертв вооруженных конфликтов, беженцев и вынужденных переселенцев, безработных родителей, — сказала председатель департамента.

По словам Светланы Бедровой, за неделю подросток, замещающий ушедших в отпуск технических сотрудников общеобразовательных учреждений, может заработать до 1 500 рублей. У частников школьники могут получить и больше. Директор 3-го лицея, депутат Светлана Тюнина посетовала, что многие подростки работают в тени, без официального трудоустройства. «Тяжело трудятся на стройках, работают официантами».

Депутат Евдокия Бычкова вспомнила свою комсомольско-партийную молодость. Она заявила, что в советское время занималась трудоустройством школьников. Тогда для всех предприятий и организаций спускались обязательные квоты о летнем приеме детей на работу — это называлось производственной практикой. Сейчас этого нет. Поэтому Бычкова предложила первому вице-мэру Анне Шамаевой принудительно заставить бизнес принимать подростков на работу. Заместитель мэра в ответ отмолчалась.

Директор Центра занятости Липецкой области Ирина Чекалина заявила, что ее организация с начала года помогла трудоустроится 319 подросткам, но сейчас наступила самая жаркая пора. «Мы находимся на связи со всеми школами, ведем переговоры с работодателями». Ирина Черкалина сообщила, что в этот четверг в 11 часов в Быхановом саду состоится ярмарка вакансий для школьников, желающих подработать летом. Пять работодателей, которые будут представлены на ярмарке, предложат 150 временных вакансий для подростков. А первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев предложил департаменту образования подумать над трудоустройством учеников в тех школах, которые попали в планы капремонтов. «Почему бы не поговорить с бизнесом на эту тему?»
12 387
#трудоустройство
1

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Давно пора

15 минут назад
заставить бизнес платить минимум 100 тысяч в месяц всем своим сотрудникам. И запретить поднимать цены на свою продукцию. Вот тогда всем будет хорошо
ответить

Другой родитель

17 минут назад
Родитель., можно даже в заводоуправление. Но не вам.
ответить

123

18 минут назад
А еще ни кто не отменял разрешение органов опеки для работы несовершеннолетних, обязательный медосмотр полный. Пока все соберешь лето закончится.
ответить

123

20 минут назад
А Бедрова сама за 1500 в неделю не хочет поработать? Подросткам положена зпл такая же как и обычному сотруднику и при чем за меньшее количество часов. МРОТ ни кто не отменял. Когда чиновники сами нарушают законы публично, что можно требовать от других.
ответить

Синбад Вездеход

24 минуты назад
Полтора косаря за неделю- это круто!
ответить

Родитель.

25 минут назад
А можно своего отпрыска задать в мэрию, там заработки по более будут и не обманут если что. Кто возьмёт ответственность если что случится, где гарантия что не обманут с оплатой?????????
ответить

А потом

29 минут назад
Штрафовать))) за прием несовершеннолетних гемора будет выше крыши
ответить

Предложение

30 минут назад
Пусть Бычкова на свою живую воду подростков принимает.Покажет пример .
ответить

Откуда они прилетели

31 минуту назад
Бычкова, Понаморев , в своих мирах обитают .
ответить

Эксперт

32 минуты назад
А вы попробуйте принудительно заставить бизнес поднять всем зарплаты процентов на 30 минимум посмотрим получится ли у вас?
ответить
Еще комментарии
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
7
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

29 минут назад

Общество
«28 камер по периметру лагеря»: в Липецком горсовете обсудили детский отдых
#детский отдых
1
«28 камер по периметру лагеря»: в Липецком горсовете обсудили детский отдых

сегодня, 17:05

Общество
Улицу в районе Опытной станции назовут именем судьи Николая Усика
#улица
1
Улицу в районе Опытной станции назовут именем судьи Николая Усика

сегодня, 17:04

Общество
В районе улицы Набережной заметили оленя
#животные
5
В районе улицы Набережной заметили оленя

сегодня, 16:25

Общество
«А теперь горбатый!» — трехлетнюю программу ремонта мостов мэрия начнет с моста на Советской
#мост #ремонт
3
«А теперь горбатый!» — трехлетнюю программу ремонта мостов мэрия начнет с моста на Советской

сегодня, 16:12

Общество
Символ Ленинского лесхоза заменят на новый
#лес
3
Символ Ленинского лесхоза заменят на новый

сегодня, 15:14

Общество