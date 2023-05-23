Общество
55 минут назад
В Липецком горсовете призвали принудительно заставить бизнес принимать подростков летом на работу
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Сейчас школьники зачастую подрабатывают без официального трудоустройства.
Этим летом департамент образования мэрии Липецка собирается трудоустроить более 3,5 тысячи школьников. Кто-то из них будет работать в школах и детсадах за счет штатных и временных рабочих мест, кому-то получится устроиться за счет целевых субсидий из городского бюджета на коммерческие предприятия. Об этом руководитель ведомства Светлана Бедрова сообщила членам постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета.
— Эта деятельность позволяет создать условия для трудового воспитания подростков и формирования у них позитивных социальных навыков. В приоритетном порядке трудоустраиваются дети льготных категорий: сироты, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей, члены многодетных и малообеспеченных семей, дети жертв вооруженных конфликтов, беженцев и вынужденных переселенцев, безработных родителей, — сказала председатель департамента.
По словам Светланы Бедровой, за неделю подросток, замещающий ушедших в отпуск технических сотрудников общеобразовательных учреждений, может заработать до 1 500 рублей. У частников школьники могут получить и больше. Директор 3-го лицея, депутат Светлана Тюнина посетовала, что многие подростки работают в тени, без официального трудоустройства. «Тяжело трудятся на стройках, работают официантами».
Депутат Евдокия Бычкова вспомнила свою комсомольско-партийную молодость. Она заявила, что в советское время занималась трудоустройством школьников. Тогда для всех предприятий и организаций спускались обязательные квоты о летнем приеме детей на работу — это называлось производственной практикой. Сейчас этого нет. Поэтому Бычкова предложила первому вице-мэру Анне Шамаевой принудительно заставить бизнес принимать подростков на работу. Заместитель мэра в ответ отмолчалась.
Директор Центра занятости Липецкой области Ирина Чекалина заявила, что ее организация с начала года помогла трудоустроится 319 подросткам, но сейчас наступила самая жаркая пора. «Мы находимся на связи со всеми школами, ведем переговоры с работодателями». Ирина Черкалина сообщила, что в этот четверг в 11 часов в Быхановом саду состоится ярмарка вакансий для школьников, желающих подработать летом. Пять работодателей, которые будут представлены на ярмарке, предложат 150 временных вакансий для подростков. А первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев предложил департаменту образования подумать над трудоустройством учеников в тех школах, которые попали в планы капремонтов. «Почему бы не поговорить с бизнесом на эту тему?»
— Эта деятельность позволяет создать условия для трудового воспитания подростков и формирования у них позитивных социальных навыков. В приоритетном порядке трудоустраиваются дети льготных категорий: сироты, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей, члены многодетных и малообеспеченных семей, дети жертв вооруженных конфликтов, беженцев и вынужденных переселенцев, безработных родителей, — сказала председатель департамента.
По словам Светланы Бедровой, за неделю подросток, замещающий ушедших в отпуск технических сотрудников общеобразовательных учреждений, может заработать до 1 500 рублей. У частников школьники могут получить и больше. Директор 3-го лицея, депутат Светлана Тюнина посетовала, что многие подростки работают в тени, без официального трудоустройства. «Тяжело трудятся на стройках, работают официантами».
Депутат Евдокия Бычкова вспомнила свою комсомольско-партийную молодость. Она заявила, что в советское время занималась трудоустройством школьников. Тогда для всех предприятий и организаций спускались обязательные квоты о летнем приеме детей на работу — это называлось производственной практикой. Сейчас этого нет. Поэтому Бычкова предложила первому вице-мэру Анне Шамаевой принудительно заставить бизнес принимать подростков на работу. Заместитель мэра в ответ отмолчалась.
Директор Центра занятости Липецкой области Ирина Чекалина заявила, что ее организация с начала года помогла трудоустроится 319 подросткам, но сейчас наступила самая жаркая пора. «Мы находимся на связи со всеми школами, ведем переговоры с работодателями». Ирина Черкалина сообщила, что в этот четверг в 11 часов в Быхановом саду состоится ярмарка вакансий для школьников, желающих подработать летом. Пять работодателей, которые будут представлены на ярмарке, предложат 150 временных вакансий для подростков. А первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев предложил департаменту образования подумать над трудоустройством учеников в тех школах, которые попали в планы капремонтов. «Почему бы не поговорить с бизнесом на эту тему?»
12 387
Комментарии (12)
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Давно пора
Другой родитель
123
123
Синбад Вездеход
Родитель.
А потом
Предложение
Откуда они прилетели
Эксперт