В Липецком горсовете призвали принудительно заставить бизнес принимать подростков летом на работу

Сейчас школьники зачастую подрабатывают без официального трудоустройства.

Этим летом департамент образования мэрии Липецка собирается трудоустроить более 3,5 тысячи школьников. Кто-то из них будет работать в школах и детсадах за счет штатных и временных рабочих мест, кому-то получится устроиться за счет целевых субсидий из городского бюджета на коммерческие предприятия. Об этом руководитель ведомства Светлана Бедрова сообщила членам постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета.— Эта деятельность позволяет создать условия для трудового воспитания подростков и формирования у них позитивных социальных навыков. В приоритетном порядке трудоустраиваются дети льготных категорий: сироты, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения родителей, члены многодетных и малообеспеченных семей, дети жертв вооруженных конфликтов, беженцев и вынужденных переселенцев, безработных родителей, — сказала председатель департамента.По словам Светланы Бедровой, за неделю подросток, замещающий ушедших в отпуск технических сотрудников общеобразовательных учреждений, может заработать до 1 500 рублей. У частников школьники могут получить и больше. Директор 3-го лицея, депутат Светлана Тюнина посетовала, что многие подростки работают в тени, без официального трудоустройства. «Тяжело трудятся на стройках, работают официантами».Депутат Евдокия Бычкова вспомнила свою комсомольско-партийную молодость. Она заявила, что в советское время занималась трудоустройством школьников. Тогда для всех предприятий и организаций спускались обязательные квоты о летнем приеме детей на работу — это называлось производственной практикой. Сейчас этого нет. Поэтому Бычкова предложила первому вице-мэру Анне Шамаевой принудительно заставить бизнес принимать подростков на работу. Заместитель мэра в ответ отмолчалась.Директор Центра занятости Липецкой области Ирина Чекалина заявила, что ее организация с начала года помогла трудоустроится 319 подросткам, но сейчас наступила самая жаркая пора. «Мы находимся на связи со всеми школами, ведем переговоры с работодателями». Ирина Черкалина сообщила, что в этот четверг в 11 часов в Быхановом саду состоится ярмарка вакансий для школьников, желающих подработать летом. Пять работодателей, которые будут представлены на ярмарке, предложат 150 временных вакансий для подростков. А первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев предложил департаменту образования подумать над трудоустройством учеников в тех школах, которые попали в планы капремонтов. «Почему бы не поговорить с бизнесом на эту тему?»