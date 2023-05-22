Общество

сегодня, 10:13

В парке «Европейский» до сих пор не устранен строительный брак

11 521
#парк «Европейский»
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В парке «Европейский» до сих пор не устранен строительный брак

В первом месте отдыха горожан, появившемся в зоне многоэтажной застройки, выжила только одна ель, разбита терраса, а зона с лежаками стала опасной для малышей из-за торчащих из плитки элементов крепления.

Еще в позапрошлом году в микрорайоне «Европейский» за 50 млн рублей был построен стадион, а весной прошлого года за 110 миллионов – парк. Они тут же стали любимыми местами жителей близлежащих жилых массивов. Но если к стадиону у горожан вопросов нет, то к парку люди предъявляют обоснованные претензии.

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Концепция парка сама по себе хороша. Парк стал первым таким в Липецке: без возможности заезда транспорта, с пешеходной зоной в плитке и асфальтными велодорожками, незаурядным детским городком, шикарной уличной мебелью. А еще парк прекрасно освещен – столько огней можно найти разве что в парке Металлургов.

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Правда, парк был сдан в эксплуатацию МАУК «Культурные пространства Липецка» c недоделками. Вместе с новым директором «Культурных пространств» Михаилом Степановым мы обошли парк и рассмотрели те огрехи, что портят в целом хорошее впечатление об этом пространстве.

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В парке – россыпь канализационных колодцев. Некоторые высоко подняты над землей. В свое время застройщик «Европейского» и компания, которая построила полилингвальную школу «Глобал», говорили, что такие отметки им выдали проектировщики. Так посреди пустыря, на котором разбит парк, и появились эти уродливые грибы с чугунными шляпками, у которых уже облезли бетонные ножки.

Очевидно, еще когда строили парк, по некоторым только что заасфальтированным велодорожкам зачем-то ездили грузовики, оставившие глубокие колеи. В некоторых местах плитка уложена криво (в районе дома №6 по улице Свиридова швы между плитками даже не просыпали песком). Где-то между плиткой проросла трава, а где-то уже растащили часть бетонных квадратиков.

Но больше всего лезут в глаза засохшие деревья и кустарники. Изначально в парке посадили 462 дерева и 202 кустарника, разбили 16 клумб. Сколько деревьев и кустов осталось в живых, сказать сложно, но явно меньше трети от того, что было. И ведь тут сажали не палочки-веточки, а кусты высотой в метр-полтора и деревья-подростки. Парк, кстати, озеленяли в мае-июне, под палящим солнцем, что уже неправильно. Конечно, за растительностью был нужен уход, постоянный полив. Но про деревья и кусты забыли.

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Посреди парка осталась только одна живая ель. Остальные стоят сухими на веревках-растяжках, приделанных к ним строителями. Некоторые деревья других видов, клены, например, повело как пьяных. Одни стоят под углом в 60 градусов, другие – под 70. При этом подвязаны они к подпоркам из… бамбука! Этот декоративный материал на специализированных сайтах продается по цене от 310 рублей за метр, а тут к ним привязали деревья!

Особое внимание привлекает зона с деревянными креслами-лежаками. Эти громоздкие кресла должны были быть закреплены к основанию четырьмя анкерами, но подрядчик решил обойтись одним. Лежаки уже сорвали с места и передвигают так, как считают нужным. Но это не беда. Беда в том, что из тротуарной плитки теперь торчат на два-три сантиметра металлические штыри, которые могут травмировать малышей. Как раз на такого рода недоделки обращала внимание предыдущего директора МАУК «Культурные пространства Липецка» Олега Ситникова член Центрального Штаба ОНФ Светлана Калинина, которая побывала Липецке два месяца назад. «Я не хочу, чтобы ты в тюрьме сидел!» – сказала она тогда.

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А еще на этом же пятачке строители зачем-то обустроили площадку с покрытием из пластиковой вагонки. Ещё пршлой весной этот хлипкий материал играл под ногами, а горожане сомневались, переживет ли он первую зиму. Не пережил – сейчас часть площадки закрыта листами фанеры.

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такой терраса была год назад

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а вот такой она стала в этом 

«Это террасное покрытие предназначено только для пеших прогулок, но, судя по следам, по нему катаются на велосипедах и самокатах. Мы призываем горожан бережно относится к парку, при катании пользоваться асфальтированными и замощенными плиткой дорожками», – так прокомментировали GOROD48 в прошлом еще году состояние площадки в пресс-службе мэрии.

Но ведь нелепо надеяться на то, что самокатчики и велосипедисты будут объезжать парк стороной. Это же все-таки общественное пространство, а не закрытая частная территория!

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для чего в этом мини-парке строят капитальное кафе при возможности использовать мобильные кафетерии?   

Во время нашего утреннего обхода парка мы разговаривали с жителями микрорайона. Все как один были едины: парк хороший, но в нем нет хозяина. Мэрию критиковали за то, что никто не следит за растительностью, что, несмотря на множество видеокамер, тут случается вандализм, что нет табличек, которые запрещали бы тут выгул собак (одна женщина с несколькими маленькими песиками говорит, что тут же убирает за ними, чего не делают владельцы крупных животных).

Михаил Степанов, в свою очередь, взял все замечания на карандаш, пообещав решить все проблемы силами построившего парк подрядчика и своего МАУК «Культурные пространства Липецка».
11 521
#парк «Европейский»
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Комментарии (11)

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Как гость
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Это же не ихо .

1 минуту назад
7 заместителей у мэра, смотритель и не кто не видел недоделок. Хоть один бы приехал и поглядел прежде чем принимать или передавать. Зато на загородных домах смотрят каждый кирпич как ложатся, и если что-то не так то сразу претензии.
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Лип

4 минуты назад
Во всем городе нет хозяина а вы про парк
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Гости

5 минут назад
Все прошлое лето жители района звонили и писали в Культурные пространства - о том, что деревья и кусты сохнут, воду не привозят и не поливают. Как всегда игнор. Итог можно прочитать в статье. Если и посадят новые деревья им минимум год необходим полив, частый и обильный.
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Коммунист

31 минуту назад
Опять у буржуев до сих пор не устранен строительный брак..
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Для тех кто не понял !

51 минуту назад
А потом управление строительства тут же все эти объекты с браком отдают на баланс всяким МАУК «Культурные пространства Липецка».И всё , управление строительства тут рядом не стояло , теперь все проблемы на МАУК «Культурные пространства Липецка».
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Для тех кто не понял !

54 минуты назад
Управление строительства всегда поступает след. образом , на все замечания реагируют так , мы сейчас всё примем , а потом т.н подрядчикам претензии выставим , спустя время т.н. подрядчики их посылают лесом , т.к. они все в доле , а липчане лишь охают , да , ахают.Проверено и не раз.
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Деревня дураков

сегодня, 10:43
и колхозстрой за 110 миллионов! Коллеги , продолжаем визуализацию!
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шесть заместителей

сегодня, 10:26
Всё под жёстким контролем.
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Для тех кто не понял !

сегодня, 10:24
смотритель зоопарка, одни принимали , другие на карандаш берут .
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ

сегодня, 10:22
Михаил Степанов, в свою очередь, взял все замечания на карандаш, пообещав решить все проблемы.
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