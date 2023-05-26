Час парковки в центре Липецка — 35 рублей. Первые 15 минут — бесплатно

GOROD48 стали известны детали организации платных парковок на улицах Зегеля, Ленина, Интернациональной, Плеханова, Желябова, Пролетарской, Угловой, Саперной и площади Соборной.

Мэрия Липецка выделяет 12 млн рублей на обустройство парковочных мест в центре города. Об этом стало известно вчера на комиссии горсовета по бюджету и муниципальной собственности. Пояснения нового председателя городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павла Звонарева на этот счет были краткими: «средства пойдут на установку знаков парковки, дорожную разметку, зарплату специалистов, которые будут обеспечивать эту работу».— Планируем в текущем году запуститься. Хотя бы в начале сентября начать. Пока дата плановая. Речь идет о 830 парковочных местах на девяти улицах, — добавил Павел Звонарев.О том, как будут организованы парковки и во что обойдется липчанам час стоянки в центре города, нам рассказал вице-мэра Липецка Николай Дергунов.— Платные парковки — не инструмент зарабатывания на горожанах. Они необходимы для администрирования парковочных мест в центре, его разгрузки от автотрафика. Мы говорим об улицах Зегеля, Ленина, Интернациональной, Плеханова, Желябова, Пролетарской, Угловой, Саперной и площади Соборной.Еще в прошлом году с участием ГИБДД мы разработали так называемые ПОДы — проекты организации дорожного движения. Эти схемы позволяют организовать платные парковки. Сейчас мы заканчиваем разработку еще двух необходимых документов: «Порядка по организации деятельности платных парковок» и «Порядка установки шлагбаумов во дворах многоквартирных домов», которые находятся в зоне появления платного парковочного пространства. Часть стоимости таких шлагбаумов, будет оплачена за счет субсидий из городского бюджета. За бюджетный счет будут изготовлены и универсальные ключи-чипы для автомобилей экстренных служб, ключи позволят дистанционно открывали шлагбаум при въезде во двор. Проекты «Порядков» мы уже этим летом предложим горсовету для утверждения.— Мы решили не отдавать этот проект на откуп сторонним организациям. Этим будет заниматься управление главного смотрителя мэрии Липецка. Именно УГС организация и получит те 12 миллионов, о которых вчера шла речь на заседании бюджетной комиссии городского Совета.— Час — 35 рублей. При этом первые 15 минут бесплатно. Если кто-то встал на полчаса, например, то заплатит не 35 рублей, а пропорционально времени парковки. Как будет взиматься плата, мы сообщим тогда, когда это будет актуально. Пока же просто скажу, что будут предусмотрены несколько способов оплаты. При этом за парковку не будет взиматься плата после 20:00, в праздничные и выходные дни. Для всех льготных категорий населения предусмотрены соответственные федеральному законодательству преференции. Бесплатными такие парковки будут для электромобилей.… История с созданием платного паковочного пространства в центре Липецка похожа на качели — то вверх (создаем), то вниз (еще не время). Обсуждение платных парковок началось при мэре Сергее Иванове, который видел в них источник увеличения собственных доходов городского бюджета.В мэрию тут же полетели стрелы недовольства и чиновники решили обыграть идею помягче. В конце марта 2016 года в Липецком горсовете провели круглый стол с участием ученых кафедры управления автотранспорта ЛГТУ, которые заявили, что без ограничений на парковки городу не выжить. Кандидат технических наук, доцент Владимир Клявин тогда заявил, что центр Липецка чрезвычайно загружен автотранспортом и что вот-вот — и наступит транспортный коллапс: «Нужны платные парковки. Мировой опыт и даже российский уже есть — центр города нужно освобождать от автомобилей. Также важно понимать, что платные парковки — это доходы муниципалитета». Тогда же был озвучен и примерный ценник на стоянку транспорта на дорогах общего пользования: «первый час — 30 рублей, второй — 100, третий – 300».Уже в сентябре того же года с отсылкой к опыту Белгорода и Калуги мэрия разработала проект организации платных парковок. Тогда же было заявлено, что для его успеха необходимо введение платы за стоянку автомобилей сразу на нескольких соседних улицах, чтобы водители не оставляли машины во дворах. Чиновники определили под это дело улицы Первомайскую, Советскую, Фрунзе, Ленина, Плеханова и Театральную площадь, где, по их подсчетам, можно было бы разметить 1643 парковочных места.— Плата будет взиматься за парковку автомобилей в будни с 08:00 до 20:00. Первые 20 минут стоянки будут бесплатными. Предусмотрены льготные места для инвалидов, — сказала на одном из обсуждений проекта заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Наталья Ситникова.Тут же выяснилось две существенные детали. Первая: платную парковку должен был организовать некий частный инвестор. Вторая: в предложенном мэрией документе GOROD48 нашел такой пункт: «Риски угона и ущерба, причиненные транспортным средствам третьими лицами на платной и бесплатной парковках, владельцы транспортных средств несут самостоятельно».Через год, в августе 2017-го, чиновники сообщили, что уже осенью центр Липецка станет сплошной платной парковкой, если кто-то не перебьет концессионное предложение «Ростелекома», рассчитанное на 10 лет (после этого парковки должны были перейти в ведение мэрии). Компания собиралась инвестировать в проект 35 млн рублей: нанести на асфальт соответствующую разметку, установить 10 паркоматов, 300 информационных щитов и 500 дорожных знаков. Контролировать порядок на стоянках должны были мобильный комплекс фотовидеофиксации и два контролера. С водителя хотели взимать за час стоянки 35 рублей.Но что-то пошло не так, и в октябре 2019 года представители команды нового главы Липецка Евгении Уваркиной заявили, что не готовы к реализации масштабного проекта. У мэрии не оказалось нет никаких инструментов для принуждения водителей покупать место на асфальте. А потом об этой теме и вовсе забыли.