Шах и… пат? Вернут ли России беглого экс-депутата Липецкого горсовета Артура Шахова?

Следственный комитет объявил в международный розыск бывшего владельца Липецкой топливной компании.

Как сообщил «КоммерсантЪ», в международный розыск объявлен и заочно заключен под стражу владелец разорившейся Липецкой топливной компании (ЛТК) 54-летний Артур Шахов. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве сети заправок, работавшей в шести регионах ЦФО. Предприниматель покинул страну в начале 2020 года. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, он может находиться в США. Как считает СУ СК РФ по Липецкой области, действия Артура Шахова по распродаже имущества ЛТК перед банкротством привели к нарушению прав более 150 сотрудников компании и 72 кредиторов, долг перед которыми превышает 3 млрд рублей.



В производство отдела по расследованию особо важных дел (против госвласти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Липецкой области уголовное дело по обвинению Артура Шахова по обвинению в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) было передано из УМВД России по Липецкой в марте прошлого года. В апреле этого года Следком возбудил еще одно уголовное дело — о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения группой лиц по предварительному сговору прав на имущество ООО «Предприятие «Управляющая компания» путем обмана его работников. Следствие считает, что Артур Шахов незадолго до своего выезда из страны реализовал автотранспорт ЛТК, в том числе тягачи, а также 12 объектов недвижимости на заведомо невыгодных для компании условиях.



Напомним , что бывший депутат городского совета Липецка Артур Шахов был учредителем обанкротившегося ООО «Предприятие «Управляющая компания», которое руководило сетью заправок в Липецкой, Белгородской, Воронежской, Курской, Рязанской и Тамбовской областях. ЛТК держалась на плаву благодаря ее учредителю Виктору Шахову. После его смерти в 2019 году его сын Артур покинул Россию в феврале 2020-го, после чего кредиторы начали процедуру банкротства ЛТК.



Адвокат Артура Шахова Александр Криворучко отказался комментировать GOROD48 процедуру заочного ареста и экстрадиции своего доверителя, сославшись на то, что ему не известно его мнение на этот счет. На вопрос о том, гражданско-правовое ли это дело или же уголовное юрист сказал, что пока не может ответить на этот вопрос, и что «на то оно и следствие, чтобы во всем разобраться».



Таким образом, это уже второй случай обращения СУ СК РФ в Липецкой области в Интерпол с просьбой о помощи в поиске, аресте и экстрадиции бизнесмена — прецедентом стало уголовное дело экс-депутата областного Совета Михаила Захарова, которого следователи безуспешно пытаются экстрадировать из Германии по обвинению в аферах со средствами дольщиков микрорайона «Европейский».