Обвиняемые в попытке теракта на автостанции «Сокол» получили от 6 до 14 лет лишения свободы

Второй Западный окружной суд вынесен приговор трем гражданам Украины, планировавшим взрыв автостанции «Сокол» в Липецке. Они обвинялись сразу по нескольким статьям УК РФ, в их числе: участие в деятельности экстремисткой организации, контрабанда, перевозка и хранение взрывчатых веществ, покушение на изготовление взрывных устройств и приготовление к террористическому акту.





Все трое, как сообщает пресс-служба УФСБ России по Липецкой области, являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины (ВСУ), участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор»* под патронажем Службы безопасности Украины. Подсудимые проходили специальную подготовку в учебном центре ВСУ «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника.

















Напомним, 29 июля прошлого года ФСБ России



Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с элементами взрывного устройства: пятилитровой пластиковой емкостью, четырьмя тротиловыми шашками общей массой 1,6 килограмма, электродетонатором, поражающими элементами — гвоздями и шурупами. Это взрывное устройство могло иметь зону поражения с радиусом до 500 метров.



Сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли в телефонах задержанных видеозаписи с полигона военной подготовки в Украине. Также сообщалось о найденной переписке с кураторами планируемого в Липецкой области теракта. Задержанные дали показания, в которых признали причастность к «Правому сектору»*.



— В Липецке на автостанции «Сокол», я должен был совершить террористический акт по указанию руководства «Правого сектора»,— заявлял на камеру задержанный мужчина.



*Организация признана экстремисткой, ее деятельность запрещена в России Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Липецкой области, мужчине 1988 года рождения и двум женщинам 1986 и 1978 годов рождения с учетом тяжести совершенных преступлений назначено наказание в 14 лет лишения свободы (из них три года с отбыванием в тюрьме, 11 лет – в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тысяч рублей, 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей, и в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима со с штрафом в 300 тысяч рублей.Все трое, как сообщает пресс-служба УФСБ России по Липецкой области, являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины (ВСУ), участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор»под патронажем Службы безопасности Украины. Подсудимые проходили специальную подготовку в учебном центре ВСУ «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника.Напомним, 29 июля прошлого года ФСБ России сообщило о задержании в Добровском районе Липецкой области трех граждан Украины: мужчины и двух женщин, по подозрению в подготовке теракта на автостанции «Сокол».Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с элементами взрывного устройства: пятилитровой пластиковой емкостью, четырьмя тротиловыми шашками общей массой 1,6 килограмма, электродетонатором, поражающими элементами — гвоздями и шурупами. Это взрывное устройство могло иметь зону поражения с радиусом до 500 метров.Сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли в телефонах задержанных видеозаписи с полигона военной подготовки в Украине. Также сообщалось о найденной переписке с кураторами планируемого в Липецкой области теракта. Задержанные дали показания, в которых признали причастность к «Правому сектору»— В Липецке на автостанции «Сокол», я должен был совершить террористический акт по указанию руководства «Правого сектора»,— заявлял на камеру задержанный мужчина.Организация признана экстремисткой, ее деятельность запрещена в России