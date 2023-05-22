Происшествия

сегодня, 13:51

Обвиняемые в попытке теракта на автостанции «Сокол» получили от 6 до 14 лет лишения свободы

5 817
#таракт #диверсия #ВСУ

Второй Западный окружной суд вынесен приговор трем гражданам Украины, планировавшим взрыв автостанции «Сокол» в Липецке. Они обвинялись сразу по нескольким статьям УК РФ, в их числе: участие в деятельности экстремисткой организации, контрабанда, перевозка и хранение взрывчатых веществ, покушение на изготовление взрывных устройств и приготовление к террористическому акту.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Липецкой области, мужчине 1988 года рождения и двум женщинам 1986 и 1978 годов рождения с учетом тяжести совершенных преступлений назначено наказание в 14 лет лишения свободы (из них три года с отбыванием в тюрьме, 11 лет – в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тысяч рублей, 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей, и в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима со с штрафом в 300 тысяч рублей.

Все трое, как сообщает пресс-служба УФСБ России по Липецкой области, являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины (ВСУ), участниками диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией «Правый сектор»* под патронажем Службы безопасности Украины. Подсудимые проходили специальную подготовку в учебном центре ВСУ «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника.

IMG_8523.JPG


IMG_8506.JPG

IMG_8512.JPG

Напомним, 29 июля прошлого года ФСБ России  сообщило о задержании в Добровском районе Липецкой области трех граждан Украины: мужчины и двух женщин, по подозрению в подготовке теракта на автостанции «Сокол».

Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с элементами взрывного устройства: пятилитровой пластиковой емкостью, четырьмя тротиловыми шашками общей массой 1,6 килограмма, электродетонатором, поражающими элементами — гвоздями и шурупами. Это взрывное устройство могло иметь зону поражения с радиусом до 500 метров.

Сообщалось, что сотрудники ФСБ нашли в телефонах задержанных видеозаписи с полигона военной подготовки в Украине. Также сообщалось о найденной переписке с кураторами планируемого в Липецкой области теракта. Задержанные дали показания, в которых признали причастность к «Правому сектору»*.

— В Липецке на автостанции «Сокол», я должен был совершить террористический акт по указанию руководства «Правого сектора»,— заявлял на камеру задержанный мужчина.

*Организация признана экстремисткой, ее деятельность запрещена в России
5 817
#таракт #диверсия #ВСУ

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

9 минут назад
Мимо проходил, согласен на пожизненно.
ответить

Я

26 минут назад
Мало
ответить

Мимо проходил

38 минут назад
Надо пожизнено давать
ответить

гость

51 минуту назад
желательно к блатным в камеру!
ответить

Лип

51 минуту назад
Наш суд самый гуманный суд в мире
ответить
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
6
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

7-летняя девочка и 16-летний подросток пострадали в дорожных авариях
#Авария #ДТП
7-летняя девочка и 16-летний подросток пострадали в дорожных авариях

сегодня, 12:04

Происшествия
30-летнего липчанина обвиняют в кражах сотовых телефонов, парфюмерии и денег с банковского счета
#кража
30-летнего липчанина обвиняют в кражах сотовых телефонов, парфюмерии и денег с банковского счета

сегодня, 11:55

Происшествия
Рассмотрение громкого уголовного дела о разбойных нападениях перенесли из-за неявки двоих присяжных
#разбой
4
Рассмотрение громкого уголовного дела о разбойных нападениях перенесли из-за неявки двоих присяжных

сегодня, 11:18

Происшествия
70-летнего рыбака ужалила гадюка
#змея #гадюка
13
70-летнего рыбака ужалила гадюка

сегодня, 11:03

Происшествия
ЛГТУ снова эвакуируют
#ЛГТУ #минирование #эвакуация
3
ЛГТУ снова эвакуируют

сегодня, 10:20

Происшествия
При пожаре в Усмани погибла 83-летняя пенсионерка
#пожар #труп
3
При пожаре в Усмани погибла 83-летняя пенсионерка

сегодня, 09:39

Происшествия